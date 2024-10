14-jähriger Lenker rast Polizei davon und verursacht Unfall

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend in Villach: Zwei Jugendliche gerieten in eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Rote Ampel überfahren

Am Donnerstag gegen 23:27 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Ossiacherzeile ein Fahrzeug auf, das eine rote Ampel missachtete. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, woraufhin der jugendliche Fahrer die Geschwindigkeit erhöhte und versuchte, der Polizei zu entkommen.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Die Flucht führte in die Seebacher Allee. In einem raffinierten Manöver wollten die Jugendlichen die Verfolger in der Kasernengasse abschütteln. „Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte infolge leicht mit dem Zaun der Rohrkaserne und kam zum Stillstand“, so die Beamten. Beide Insassen verließen das Auto und versuchten zu Fuß zu entkommen, wurden jedoch schnell von den Polizisten eingeholt.

Verletzt wurde niemand, und der Sachschaden am Zaun blieb gering. Allerdings muss der Jugendliche mit mehreren Anzeigen rechnen: „Der Fahrzeuglenker setzte bei seiner Fahrt mit dem Pkw mehrere Verwaltungsübertretungen. Die am Auto angebrachten Kennzeichentafeln waren gestohlen.“ Bislang ist unklar wem der PKW gehört. Der 14-jährige Fahrer aus dem Bezirk Feldkirchen und sein 15-jähriger Beifahrer aus Villach wurden an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt und das Polizeikommissariat Villach überstellt.