Sie hat es wieder getan: Neue Nacktfotos von Severina (GALERIE)

Nur ein paar Wochen nach dem letzten Nacktfotoskandal rund um die kroatische Sängerin, tauchten abermals explizite Aufnahmen auf.

Seve kann es einfach nicht lassen. Nach der ersten großen Affäre rund um ihr „Home-Video“, das einen der größten Pornoskandale am Balkan auslöste (KOSMO berichtete), tauchten erst vor ein paar Wochen Selfies auf, auf welchen Severina hüllenlos zu sehen ist.

Die letzten Nacktfotos (KOSMO berichtete), die auf bisher noch ungeklärte Weise in die Medien gelangen, soll die bekannte kroatische Sängerin für ihren Ex-Mann Milan Popović gemacht haben. Seves Manager behauptete damals, dass dieser die pikanten Aufnahmen auch veröffentlichte, um sich einen Vorteil im Rechtsstreit um das gemeinsame Kind zu verschaffen.

Hüllenlos im Hotel

Die neuen Bilder erinnern etwas an den letzten Nacktfotoskandal, da es sich abermals um Selfies handelt, die Seve in einem Hotel geschossen hat. Sie posiert komplett hüllenlos im Bad, im Bett und an anderen Orten des Hotelzimmers.

„Wie auch im Fall vor einigen Monaten handelt es sich um einen Racheakt vonseiten Severinas Ex-Partner“, so ihr Manager Tomislav Petrović. Rache, oder nicht – sehen lassen kann sich die kroatische Sängerin auf jeden Fall.

