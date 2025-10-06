SK Sturm Grazić feiert Tabellenführung zu Balkan Beats (VIDEO)

Mit einem späten Doppelschlag knackt Sturm Graz die zähe Altacher Defensive und erobert die Tabellenspitze. Die Sturm-Graz-Burschen feierten ihren Triumph ausgelassen mit lauten Balkan-Beats

Sturm Graz hat die Spitzenposition in der Bundesliga erobert. Die Steirer setzten sich am Sonntag in Vorarlberg nach zähem Ringen mit 2:0 (0:0) durch. Der Meister benötigte allerdings einen Strafstoß von Otar Kiteishvili in der 85. Minute und einen späten Treffer von Belmin Beganovic in der Nachspielzeit, um Altach zu bezwingen. Durch diesen Erfolg überflügelten die Grazer den SK Rapid, der im Abendspiel bei Red Bull Salzburg mit 1:2 den Kürzeren zog.

Altach stellte sich dem Favoriten mit viel Kampfgeist entgegen und gestaltete die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Die Hausherren setzten vor allem auf schnelle Gegenstöße und kamen nach einer Viertelstunde zur besten Möglichkeit der ersten Hälfte. Marlon Mustapha brachte seinen Abschluss jedoch zu zentral auf den Kasten, sodass Sturm-Keeper Oliver Christensen ohne Probleme zupacken konnte.

Die Gäste aus der Steiermark waren mit drei Erfolgen in Serie angereist, taten sich aber im ersten Durchgang schwer gegen die kompakte Defensive der Vorarlberger. Nennenswerte Chancen blieben Mangelware. Kiteishvili verpasste nach 20 Minuten den Ball, kurz vor dem Pausenpfiff konnte Maurice Malone eine vielversprechende Situation nicht nutzen, weil ihm die Kugel versprang.

Steigende Spielintensität

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Meister den Druck. Malone prüfte Altach-Torhüter Dejan Stojanovic in der 52. Minute mit einem satten Schuss. Doch auch die Ingolitsch-Elf blieb gefährlich und hatte durch Ousmane Diawara eine Topchance – der Angreifer zielte aus kurzer Distanz über das Gehäuse (65.). Fünf Minuten später war es Patrick Greil, der an Christensen scheiterte.

Späte Entscheidung

In der Schlussphase verfehlte zunächst Leon Grgic per Kopf knapp das Ziel (78.). Die Entscheidung fiel schließlich vom Elfmeterpunkt: Nach einem Foulspiel von Sandro Ingolitsch an Beganovic verwandelte Kiteishvili den fälligen Strafstoß wuchtig zum 1:0 – sein 50. Bundesligatreffer. Den Schlusspunkt setzte Beganovic in der 95. Minute und besiegelte damit die erste Heimniederlage Altachs seit Ende März.

Nichts geht ohne Balkanbeats

In der Umkleidekabine herrschte nach dem Schlusspfiff pure Ekstase: Die Sturm-Graz-Burschen drehten völlig durch und feierten ihren Triumph, wie es sich gehört – laut, herzlich und mit jeder Menge Stimmung. Kaum hatten sie die Kabine betreten, dröhnte schon Musik aus den Lautsprechern. Und womit kann man besser abgehen als mit Balkan-Beats?

Als der Song „Samo Jako“ von Stoja, Relja und Coby ertönte, gab es kein Halten mehr. Die Spieler tanzten, sangen und grölten im Chor. So klingt ein echter Meisterjubel à la Sturm Graz.