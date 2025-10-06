Chaos am Flughafen Oslo: Pilot entdeckt Drohnen im Landeanflug

Pilot meldet mehrere Drohnen im Landeanflug – Flughafen Oslo muss den Betrieb komplett einstellen. Die Folgen: Umleitungen und massive Verspätungen.

Nach einer Drohnensichtung in der Nähe des Flughafens Oslo wurde der Flugbetrieb am Montagmorgen zeitweise komplett eingestellt. Die Störung führte zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugplan – zahlreiche ankommende Maschinen mussten umgeleitet werden oder landeten mit deutlicher Verspätung. Auslöser des Vorfalls war die Meldung eines Norwegian-Air-Piloten, der während seines Landeanflugs zwischen drei und fünf Drohnen wahrgenommen hatte.

Die norwegischen Sicherheitsbehörden wurden daraufhin kurz vor Mitternacht alarmiert, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.

Flugbetrieb wieder aufgenommen

Laut NTB bleibt die Sichtung weiterhin unbestätigt. Der gesamte Flugbetrieb am Flughafen wurde inzwischen wieder aufgenommen. In den vergangenen Wochen war der europäische Luftverkehr mehrfach durch Drohnensichtungen und Verletzungen des Luftraums beeinträchtigt – betroffen waren unter anderem die Flughäfen in Kopenhagen, Oslo und München.

