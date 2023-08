Skifahren: Vom Massensport zum Luxusvergnügen?

Das Knirschen von Schnee unter den Skiern, die klare Bergluft – das sind die Erinnerungen, die viele Österreicher mit dem Skifahren verbinden. Doch in den letzten Jahren hat sich das Bild gewandelt. Skifahren ist zum Luxus geworden, unerschwinglich für viele. Ein Tag auf den Pisten kann schon einmal so viel kosten wie ein Flug ans Meer. Und in dieser Wintersaison droht ein historischer Preisschock.

Im Zentrum der Diskussion steht die Superskicard, das Aushängeschild der Skigebiete in Salzburg, Tirol, Oberösterreich und Kärnten. Mit ihr können 87 Gebiete und 939 Lifte genutzt werden. Doch der Preis hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich zugenommen. Vor fünf Jahren kostete die Karte im Vorverkauf noch 747 Euro, bei Saisonstart 830 Euro. Dieses Angebot wurde von 30.000 Personen genutzt.

Doch in dieser Saison erreicht der Preis einen neuen Höhepunkt: 940 Euro im Vorverkauf, 1.050 Euro ab Saisonstart am 7. Dezember. Ein vierstelliger Preis, erstmalig in der Geschichte der Superskicard. Das entspricht einem Anstieg von bis zu 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Doch was sind die Gründe für diesen drastischen Anstieg? Erich Egger, Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft, erklärt gegenüber den „SN“: „Unser Vertrag mit der Salzburg AG ist ausgelaufen und wir mussten daher einen neuen Vertrag auf wesentlich höherer Basis abschließen.“ Doch nicht nur die Energiepreise sind gestiegen. Auch die Personalkosten haben sich um etwa zehn Prozent erhöht. Trotz der steigenden Preise zeigt sich Egger optimistisch: Die Buchungslage sei gut.

Doch was bedeutet das für die Zukunft des Skifahrens in Österreich? Wird der Nationalsport zum Luxusvergnügen für wenige? Und wie wird sich die Preisentwicklung auf die Skigebiete und ihre Betreiber auswirken? Diese Fragen werden die kommende Wintersaison prägen und darüber entscheiden, ob das Skifahren in Österreich weiterhin ein Massensport bleibt oder zunehmend zur exklusiven Freizeitbeschäftigung wird.