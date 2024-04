„Slagalica“ kommt nach Wien! (VIDEO)

Seid dabei, wenn die beliebte TV-Quizshow „Slagalica“ endlich nach Wien kommt! Nach drei erfolgreichen Jahren in Serbien erwartet Wien ein spannendes und unterhaltsames Quiz-Erlebnis. Am Sonntag um 18 Uhr finden die Veranstaltungen statt, und Fans haben die Möglichkeit, ihren Lieblings-TV-Quiz in einer total entspannten Atmosphäre mit Freunden zu erleben.

Jede „Slagalica“-Veranstaltung besteht aus großartigen Quizrunden mit zwei Halbzeiten, die aus verschiedenen Rätsel- und Denksportaufgaben bestehen. Zusätzlich gibt es nach den Spielen einen speziellen Bonusbereich, der verschiedene Themen wie Musik, Sport, Filme und Rätsel abdeckt – der aufregendste Quizformat überhaupt.

Ein DJ sorgt den ganzen Abend für die musikalische Untermalung und spielt die größten Hits aus verschiedenen Genres wie internationale Chart-Hits,“Narodnjake“, Unterhaltungsmusik und kommerzielle Musik.

Außerdem erwarten die Teilnehmer Showspiele wie das schnelle Biertrinken und schnelle Fingerübungen, sowie die Möglichkeit, für ein Gratisgetränk zu singen. Außerdem gibt es auch Preise zu gewinnen, die die Teilnehmer motivieren, ihr Bestes zu geben.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person, und die Teams können sich rechtzeitig anmelden, indem ihr eine Nachricht über DM, WhatsApp/SMS an +381677 630 631 oder auch unter +43 681 10300254 anrufen.

Seid Teil dieses unvergesslichen Quiz-Erlebnisses und meldet euch noch heute an!