So gesundheitsschädlich ist das europäische Obst und Gemüse

Unsere Umwelt wird immer weiter durch Schadstoffe belastet, nun ist auch unsere Nahrung stark betroffen.

Immer öfter wird Mikroplastik in Fischen und Schalentieren gefunden, auch in Salz, Zucker, Wasser wie auch in der Luft und im Boden finden sich die Partikel. Nun hat die Uni in Catania (I) im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass die Teilchen auch in Obst und Gemüse stecken.

Zeitgleich veröffentlichte die Niederlande eine Studie die zeigt, dass diese von den Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen werden. Bisher dachte man, dass die Teilchen zu groß dafür seien, was hiermit widerlegt wurde.

Experten warnen vor den möglichen Auswirkungen des Konsums und verlangen Studien zu den Gesundheitsfolgen, denn darüber sei bislang kaum etwas bekannt. Am stärksten belastet sollen Äpfel und Karotten sein.