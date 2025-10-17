So holt ihr euch jetzt 340 Euro Heizkostenzuschuss

Die Teuerungswelle trifft Österreich mit voller Wucht. Nun reagiert die Steiermark mit einem großzügigen Heizkostenzuschuss für betroffene Haushalte.

Die Inflation in Österreich hält an: Im September verzeichnete die Statistik Austria einen Preisanstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark betroffen sind die Bereiche Wohnung, Wasser und Energie mit einem Plus von 6,0 Prozent. Auch Lebensmittel verteuerten sich deutlich – hier müssen Verbraucher 5,2 Prozent mehr bezahlen als noch vor einem Jahr.

Als Reaktion auf die steigenden Energiekosten hat die Steiermark reagiert. In ihrer Sitzung am 16. Oktober beschloss die Landesregierung einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 340 Euro. Anträge können ab sofort gestellt werden, die Antragsfrist läuft bis zum 27. Februar 2026. Für die Bearbeitung sind die jeweiligen Gemeindeämter, Stadtämter sowie die Servicezentren und Servicestellen der Stadt Graz zuständig.

Förderkriterien Steiermark

Anspruchsberechtigt sind Personen mit Hauptwohnsitz in der Steiermark, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Für Ein-Personen-Haushalte liegt die Einkommensgrenze bei 1.661 Euro, für Haushaltsgemeinschaften bei 2.492 Euro. Pro Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, erhöht sich die Grenze um weitere 498 Euro.

Ländervergleich Heizkosten

Auch Vorarlberg unterstützt seine Bürger bei den Heizkosten. Das westlichste Bundesland hat kürzlich einen Zuschuss von 250 Euro eingeführt.

Mit diesen finanziellen Hilfen versuchen die Bundesländer, die Belastung durch die anhaltende Teuerung abzufedern und Haushalte bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu entlasten.