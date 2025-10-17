Teure Falle: 62-Jährige überweist ihr Vermögen an Schwindler

Eine vermeintlich lukrative Geldanlage entpuppte sich für eine Salzburgerin als teure Falle. Die 62-Jährige verlor ihr Vermögen an geschickte Betrüger.

Eine 62-jährige Salzburgerin wurde Opfer eines schweren Betrugs und verlor dabei rund 76.000 Euro. Die Frau hatte das Geld zwischen Ende September und Mitte Oktober auf ein Konto von Unbekannten überwiesen, in der Hoffnung auf eine gewinnbringende Anlage. Erst am Donnerstag wandte sie sich an die Behörden und erstattete Anzeige.

Laufende Ermittlungen

Wie genau die Betrüger mit der Frau in Kontakt traten und welche Masche sie anwandten, ist derzeit noch unklar. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass die Ermittlungen zu diesem Fall bereits laufen, konnte jedoch keine weiteren Einzelheiten preisgeben.