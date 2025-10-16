Tausende Opfer jährlich: Perfide Sex-Erpressung trifft die Jüngsten

Intime Aufnahmen werden zur Falle: Die Betrugsmasche Sextortion nimmt zu und trifft vor allem junge Menschen. Ein lukratives Geschäft mit verheerenden Folgen.

Der Begriff Sextortion kombiniert die Wörter „Sex“ und „Extortion“ (englisch für Erpressung) und beschreibt laut Definition des Bundeskriminalamts ein kriminelles Vorgehen, bei dem Menschen durch Bild- oder Videomaterial erpresst werden, das sie nackt oder bei sexuellen Handlungen zeigt.

Trotz ihrer Bekanntheit fordert die Betrugsmasche Sextortion (Erpressung mit intimen Aufnahmen) jährlich tausende neue Opfer. Das perfide Geschäft mit kompromittierenden Aufnahmen trifft besonders junge Menschen mit steigender Tendenz.

