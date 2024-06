So lange singt Zdravko Colic für 45.000 Euro bei Hochzeit

Zdravko Colic, ein legendärer Sänger, trat am letzten Wochenende als Ehrengast bei der Hochzeit des Sohnes eines Geschäftsmanns in einem exklusiven Restaurant in Belgrad auf. Der Star, der gewöhnlich private Feiern meidet, wurde für 45.000 Euro gebucht, um mit seinen Hits den bedeutendsten Tag im Leben des Paares zu bereichern.

Der Sänger trat insgesamt 45 Minuten lang auf und verdiente dabei 1.000 Euro pro Minute. Er hatte spezielle Bedingungen für seinen Auftritt bei der luxuriösen Feier: eine erhöhte Bühne, um den Kontakt zu den Gästen zu minimieren, und er lehnte Songwünsche und Fotos ab. Beim Song „Tebe cuvam za kraj“ tanzte er sogar den ersten Tanz des Paares.

Zusätzliche Unterhaltung

Außer Zdravko trugen die Folk-Sänger Violeta Viki Miljkovic und Radiša Trajkovic Djani zur Stimmung bei. Obwohl er selten bei privaten Feiern singt, hat er bereits früher Ausnahmen gemacht, wie bei der Hochzeit von Valentina Lopicic und Kostadin Terzic oder der Feier von Dragana Dzajic.