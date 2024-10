So sichert man sich einen Kindergartenplatz für 2025

Ab 1. November können Eltern in Wien ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2025/26 online anmelden, wobei die Platzvergabe nach bestimmten Kriterien erfolgt. Für private Einrichtungen ist eine Kund*innen-Nummer erforderlich.

Ab dem 1. November können Eltern in Wien ihre Kinder online für die städtischen Kindergärten im kommenden Jahr 2025/26 anmelden. Die Anmeldefrist endet am 31. Dezember. Alle notwendigen Informationen sind auf der Webseite www.kindergaerten.wien.at oder telefonisch unter +43 1 277 55 55 erhältlich.

Vergabekriterien und Anmeldung

Obwohl die Registrierung während der Hauptanmeldezeit erfolgt, spielt das genaue Datum der Anmeldung keine Rolle bei der Vergabe der Plätze. Diese werden gemäß festgelegter Kriterien vergeben, wie der Berufstätigkeit der Eltern und dem Vorhandensein von Geschwisterkindern in der Einrichtung. Die finalen Informationen zur Platzvergabe erhalten die Eltern Ende März.

Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat, sowie Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien-Kindergärten, betonen die Bedeutung dieser Hauptanmeldezeit. Sie ermöglicht sowohl den Familien als auch den städtischen Kindergärten eine frühzeitige und sorgfältige Planung für das nächste Kindergartenjahr.

Private Kindergärten

Eltern, die einen privaten Kindergarten in Betracht ziehen, müssen vorab eine Kund*innen-Nummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder online beantragen. Diese Nummer wird bei einer Anmeldung in städtischen Einrichtungen direkt vergeben. In Österreich besteht eine Kindergartenpflicht: alle Kinder, die bis zum 2. September des jeweiligen Kalenderjahres fünf Jahre alt werden und in Wien wohnen, müssen im letzten Jahr vor Schuleintritt eine elementare Bildungseinrichtung besuchen.

Lesen Sie auch: Mehr im Börserl – Fixe Erhöhungen für 2025 Ab 2025 können sich viele Menschen in Österreich auf mehr Geld freuen – Pensionen, Steuertarife und Familienleistungen steigen.

Vorrang für Radfahrer: Auhofstraße wird bis 2025 zur Fahrradstraße Die Stadt Wien plant eine Veränderung ihrer Fahrradinfrastruktur durch die Umgestaltung eines Teils der Auhofstraße in Wien-Hietzing.

FPÖ-Chef Nepp fordert 100 Bundesheer-Soldaten für Wien In der Kontroverse um Wiens öffentliche Sicherheit hat Dominik Nepp einen Bundesheer-Assistenzeinsatz in der Landeshauptstadt gefordert.

Zur Unterstützung der Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Kindergarten bietet die Plattform www.wien.gv.at/bildung/kindergarten-suche umfangreiche Informationen. Diese umfasst sowohl städtische als auch private Kindergärten. Details zu jedem Standort, einschließlich Adresse, Öffnungszeiten, Gruppenangeboten und Kontaktmöglichkeiten, sind dort aufgeführt.

Quelle: OTS