So viel Geld solltet ihr zu Hause haben

Stromausfälle und technische Probleme können jederzeit die Funktionsfähigkeit von Geldautomaten und digitalen Zahlungssystemen beeinträchtigen. In solchen Situationen ist es entscheidend, einen finanziellen Notgroschen in bar verfügbar zu haben, um weiterhin auf finanzielle Mittel zugreifen zu können.

Ein länger anhaltender Stromausfall könnte dazu führen, dass Bankautomaten ausfallen und digitale Zahlungen nicht mehr verarbeitet werden können. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät deshalb dringend, immer einen bestimmten Betrag an Bargeld zu Hause aufzubewahren. Diese Maßnahme dient dazu, im Notfall weiterhin liquide zu bleiben.

Sicherheitsmaßnahmen

Der Oberösterreichische Zivilschutz empfiehlt eine Summe von etwa 500 Euro in kleinen Scheinen. Diese kleinere Stückelung erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern ist im Falle eines Diebstahls auch weniger auffällig. Doch wo bewahrt man das Geld am besten auf, um es sicher zu verwahren? Es ist von größter Bedeutung, das Bargeld an einem sicheren Ort aufzubewahren. Viele der gängigen Verstecke sind Einbrechern bekannt und sollten daher vermieden werden. Innovative und weniger offensichtliche Verstecke sind ratsam. Es gibt zudem spezielle Produkte im Handel, die dazu konzipiert sind, Wertgegenstände sicher zu verstecken. Dennoch erfordert es oft eine Portion Kreativität, um einen geeigneten Platz zu finden.

Finanzielle Sicherheitspolsters

Ein finanzieller Puffer in Form von Bargeld kann auch bei plötzlichen Ausgaben, wie unerwarteten Reparaturen oder Nachzahlungen, hilfreich sein. Ein solcher Notgroschen stellt sicher, dass man finanzielle Engpässe problemlos überbrücken kann. Optimal ist es, eine Mischung verschiedener Sparformen zu haben. Bargeld sowie Ersparnisse auf dem Bankkonto sorgen gemeinsam für maximale Sicherheit. Experten empfehlen, dass die Höhe des Notgroschens – sowohl in bar als auch auf dem Bankkonto – etwa ein bis zwei Monatsgehälter betragen sollte. Diese Reserve bietet ein komfortables Polster, um kurzfristigen finanziellen Druck zu vermindern.