Arnautovic unter Beschuss: ÖFB-Elf in der Krise

Österreichs Nationalmannschaft hat einen enttäuschenden Start in die Nations League hingelegt. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Slowenien und einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen steht die ÖFB-Elf nach zwei Spielen mit nur einem Punkt da – eine magere Bilanz nach der EM.

Im Sky-Podcast „Der Audiobeweis“ äußerte sich der Experte Alfred Tatar kritisch zu Stürmerstar Marko Arnautovic. „Er ist zweifellos ein fantastischer Fußballer, aber den Anforderungen von Ralf Rangnick und seinem Team kann er nur teilweise gerecht werden“, analysierte der 61-Jährige.

Defensivschwächen bei Arnautovic

Besondere Kritik übte Tatar an Arnautovics defensiver Leistung. „Den defensiven Part kann er nicht mehr erfüllen. Attackieren und Pressing spielen liegen nicht mehr in seinem Repertoire“, so der ehemalige Trainer offen.

Verbesserungsbedarf in der Offensive

Tatar wies jedoch auch auf Arnautovics nach wie vor vorhandene Qualitäten hin: „Marko bleibt ein guter Spieler, jedoch braucht es Verbesserungen, wenn wir offensiv mehr Kontinuität im Spiel nach vorne entwickeln wollen. Aus meiner Sicht gibt es hier noch deutlichen Bedarf.“