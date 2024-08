Nach Transfergerüchten: Arnautovic zurück am Platz

Nach dem missglückten Saisonauftakt hat Inter Mailand am zweiten Spieltag der Serie A einen ersten Erfolg gefeiert: Die Mannschaft unter Trainer Simone Inzaghi setzte sich gegen US Lecce mit 2:0 durch.

Bereits in der fünften Minute brachte Matteo Darmian die Nerazzurri durch einen Kopfball in Führung. In der 69. Minute besiegelte Hakan Calhanoglu den Sieg mit einem verwandelten Foulelfmeter.

Marko Arnautovic zurück auf dem Platz

ÖFB-Star Marko Arnautovic kam in dieser Partie zum ersten Mal in der laufenden Saison zum Einsatz. Der österreichische Stürmer wurde in der 76. Minute für Marcus Thuram eingewechselt, nachdem er im ersten Ligaspiel noch die gesamte Spielzeit auf der Bank saß. Trotz Spekulationen über einen möglichen Vereinswechsel, bleibt Arnautovic vorerst bei Inter.

Medienberichten zufolge wurde der 35-Jährige als vierter Stürmer hinter Thuram, Lautaro Martinez und dem Neuzugang Mehdi Taremi eingestuft. Interessierte Vereine wie CFC Genoa und Roter Stern Belgrad scheinen jedoch von einem Transfer abgekommen zu sein.

AC Mailand mit enttäuschender Niederlage

Weniger erfreulich verlief der Spieltag für den Vizemeister AC Mailand. Das Team erlitt eine 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger Parma Calcio. Nachdem Dennis Man bereits in der zweiten Minute Parma in Führung gebracht hatte, konnte Christian Pulisic in der 66. Minute zwar ausgleichen, doch Matteo Cancellieri stellte in der 77. Minute den Endstand zugunsten Parmas her. Auch der Saisonauftakt verlief für AC Mailand mit einem 2:2 gegen den FC Turin enttäuschend.

Spitzenspiel am Montag

Am Montagabend steht ein spannendes Spiel zwischen Auftaktspitzenreiter Hellas Verona und Rekordmeister Juventus Turin an. Der Sieger dieses Duells hat die Chance, die Tabellenspitze der Serie A zu erklimmen. Auch Atalanta Bergamo, Gewinner der Europa League, hat gute Chancen, sich an die Spitze zu setzen, wenn sie am Sonntag auf den FC Turin treffen.

Mit dieser Geschichte startet die Serie A in eine spannende Phase, in der bereits früh in der Saison wichtige Weichen gestellt werden.