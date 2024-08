Harmloser Zucker: Ist Obstkonsum gefährlich?

Ein knackiger Apfel, eine saftige Birne oder eine Handvoll Trauben – diese Snacks gelten als Inbegriff gesunder Ernährung. Doch was viele nicht wissen, ist, dass Fruchtzucker, auch Fructose genannt, bei übermäßigem Konsum die Leber belasten und langfristig gesundheitliche Schäden verursachen kann.

Obst: Gesunde Nährstoffquelle mit Fallen

Obst ist reich an wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Ballaststoffen und Antioxidantien und nicht umsonst als gesunder Snack angesehen. Doch nicht jedes Obst ist gleich gesund. Ein Übermaß an Fruchtzucker kann der Gesundheit mehr schaden als nützen.

FOTO: iStock/Gojak

Unterschiedliche Zucker-Arten und ihre Verarbeitung

Fruchtzucker unterscheidet sich von anderen Zuckerarten wie Glukose. Während der Körper Glukose direkt als Energiequelle nutzt, muss Fructose zunächst in der Leber verarbeitet werden. In kleinen Mengen ist das unproblematisch. Doch überschüssiger Fruchtzucker kann die Leber überlasten und in Fett umgewandelt werden, welches sich in der Leber ansammelt und zu einer Fettleber führen kann. „Alle Zuckerarten finden bei Überkonsum ihren Weg in die Leber“, erklärt Professor Dr. Ali Canbay vom Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum. „Fructose steigert die Fettneubildung etwa um das 15-fache gegenüber der Glucose.“

Glukose- und Insulinmoleküle im Blut / FOTO: iStock/Silver Place

Die unterschätze Gefahr der Fettleber

Die Fettleber zählt zu den häufigsten Lebererkrankungen. Diese kann sowohl durch übermäßigen Alkoholkonsum als auch durch hohe Fructoseaufnahme entstehen. Schätzungen zufolge leidet etwa einer von fünf Erwachsenen in westlichen Ländern an einer nicht-alkoholbedingten Fettleber (NAFLD).

Professor Dr. Heiner Wedemeyer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, betont: „Die Leber leidet lange still. Schmerzen oder eine Gelbfärbung der Augen und Haut treten meist erst bei schwerer Schädigung auf.“ Häufig wird eine Fettleber zufällig entdeckt, doch frühzeitig erkannt, kann sie sich wieder zurückbilden. Unbehandelt kann sie jedoch zu Entzündungen, Leberzirrhose oder sogar Leberkrebs führen.

FOTO: iStock/Mi-Viri

Zuviel Zucker-Konsum führt zu vielen Beschwerden

Ein übermäßiger Fruchtzuckerkonsum fördert nicht nur die Fettablagerung in der Leber, sondern beeinflusst auch andere Stoffwechselprozesse im Körper. Es gibt Hinweise darauf, dass hohe Fructoseaufnahme die Insulinempfindlichkeit beeinträchtigt, was das Risiko für Diabetes erhöht.

Die richtige Obstmenge macht den Unterschied

Wie viel Obst letztlich zu viel ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Ernährungsorganisationen empfehlen in der Regel zwei Portionen Obst pro Tag – das entspricht etwa zwei kleinen Äpfeln oder einer Banane und einer Handvoll Beeren. Besonders reich an Fruchtzucker sind Äpfel, Birnen, Trauben und Bananen. Große Mengen dieser Früchte können schnell zu einer Überschreitung der empfohlenen Fructosemenge führen.

Vorsicht bei Fruchtsäften und Smoothies

Fruchtsäfte und Smoothies sind besonders heimtückisch, da sie oft kaum Ballaststoffe enthalten, die die Aufnahme von Fructose verlangsamen würden. Dadurch gelangt die Fructose schneller in den Blutkreislauf und belastet die Leber stärker.

FOTO: iStock/Nerudol

Tipps für einen gesunden Obstkonsum

Für den Schutz der Leber ist es nicht nötig, ganz auf Obst zu verzichten. Wichtig sind das richtige Maß und die Auswahl geeigneter Früchte. Beeren wie Himbeeren, Erdbeeren und Blaubeeren sind fructoseärmer und reich an Antioxidantien. Obst sollte als Teil einer Mahlzeit konsumiert werden, um die Fructoseaufnahme zu verlangsamen. Signale wie Müdigkeit, Blähungen oder Bauchschmerzen können auf eine Überlastung der Leber hinweisen, in solchen Fällen sollte der Obstkonsum reduziert und ein Arzt aufgesucht werden.

FOTO: iStock/Madeleine Steinbach

Wichtig ist die empfohlene Tagesmenge einzuhalten

Obwohl Obst viele gesundheitliche Vorteile bietet, kann übermäßiger Fruchtzuckerkonsum die Leber belasten und zu ernsten Gesundheitsproblemen führen. Es ist wichtig, die empfohlene Menge von zwei Portionen pro Tag nicht zu überschreiten und fructose-arme Obstsorten zu bevorzugen.