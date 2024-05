Dieses Getränk kann euch vor Herzinfarkt schützen

Prof. Dietrich Grönemeyer, bekannt für seine Expertise in Radiologie und Schmerztherapie und als älterer Bruder des Musikers, hat als Autor zahlreicher Gesundheitsratgeber seine Spuren hinterlassen. In den sozialen Medien und darüber hinaus teilt er regelmäßig sein Fachwissen über Gesundheit und Ernährung, wobei er kürzlich ein einfaches, aber effektives Getränk hervorgehoben hat: Zitronenwasser.

Grönemeyer zufolge sollte der Tag mit einem Glas Wasser, angereichert mit frisch gepresstem Zitronensaft, begonnen werden. Diese Gewohnheit bekämpft nicht nur Müdigkeit, sondern schützt auch vor Gefäßschäden und reduziert das Risiko eines Herzinfarkts. Die Erklärung für diese positiven Auswirkungen liegt in der Fähigkeit der Zitrone, einer Übersäuerung im Körper entgegenzuwirken, die häufig durch eine ungesunde Ernährung reich an Fleisch, Alkohol oder Zucker verursacht wird. Diese Nahrungsmittel tragen nicht nur zur Zerstörung der Gelenkknorpel und zur Sprödigkeit der Bandscheiben bei, sondern lassen auch die Haut schneller altern.

Allround-Talent

Ein tägliches Glas Zitronenwasser vor dem Frühstück kann den Körper vor diesen negativen Auswirkungen schützen und bietet darüber hinaus weitere gesundheitliche Vorteile. Zitronen sind reich an Vitamin C, das nicht nur Erkältungen vorbeugt und das Immunsystem stärkt, sondern langfristig auch vor Krebserkrankungen schützen kann. Darüber hinaus beruhigt Vitamin C die Gefäßwände der Arterien, beugt Gefäßverkalkungen vor und minimiert somit das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden.

Neben Prof. Grönemeyer bestätigen zahlreiche Studien und Experten die positiven Effekte von Zitronenwasser. Es wird nachgesagt, dass es beim Abnehmen hilft, indem es die Verdauung anregt, das Hautbild durch Kollagenbildung verbessert und durch Inhaltsstoffe wie Kalzium, Kalium und Magnesium die Gehirnfunktion unterstützt. Somit präsentiert sich ein Glas dieses natürlichen Elixiers als vielseitiger Helfer für die Erhaltung der Gesundheit.