Tesla’s Cybertruck kommt nach Österreich!

Tesla ist mit seinem futuristischen Elektro-Pickup, dem Cybertruck, derzeit auf einer beeindruckenden Europa-Tournee, die ihn dabei auch nach Österreich führen wird. Eine Premiere, die Fans und Neugierige gleichermaßen anzieht.

Nach dem Beginn der Auslieferungen in den Vereinigten Staaten Ende letzten Jahres ist der Cybertruck nun auf Tournee in Europa. Dabei betrat das spektakuläre Elektrofahrzeug in Berlin erstmals europäischen Boden betreten, bevor es sich auf eine Tour durch 100 verschiedene Städte begab.

Stationen in Wien und Salzburg

Den österreichischen Fans wird die Gelegenheit geboten, den Cybertruck live zu erleben. Am 23. Mai erreicht das futuristische Auto Österreich, um zunächst in Wien und anschließend in Salzburg bewundert zu werden. Während direkte Testfahrten laut Tesla nicht geplant sind, wird eine Besichtigung des Modells möglich sein.

In Wien kann man den Cybertruck vom 23. bis zum 25. Mai im Tesla Delivery Center bestaunen. Danach macht der futuristische Pickup von 29. Mai bis 1. Juni in Salzburg Station. Details zu den Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung für speziell organisierte Events finden sich auf einer von Tesla eingerichteten Webseite.

Eine Markteinführung mit Herausforderungen

Der Cybertruck hat seit seiner Ankündigung für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Meinungen reichen von mehrheitlich begeisterter Zustimmung bis hin zu kritischen Stimmen, die Probleme wie frühzeitigen Rost, begrenzte Reichweite und Schwächen im Gelände anführen. Hinzu kamen Berichte über Sicherheitsbedenken, wie ein klemmendes Beschleunigungspedal, das Tesla jedoch durch einfache Reparaturen in den Servicezentren beheben konnte.

Der Cybertruck stellt einen ambitionierten Schritt von Tesla in den Pickup-Markt der Elektrofahrzeuge dar und zieht trotz anfänglicher Schwierigkeiten und Kritik weiterhin Aufmerksamkeit auf sich. Mit seiner Europa-Tour bietet Tesla die Gelegenheit, den Cybertruck einem breiteren Publikum vorzustellen und Interesse zu wecken.