So wurde eine Russin in Dubai zum Star der Sex-Branche

Eine Russin verdient in Dubai bis zu 2.000 Dollar pro Nacht, indem sie ihre Körperarbeit gegen wohlhabende arabische Klienten eintauscht. Trotz der finanziellen Vorteile reflektiert sie über die Konsequenzen ihres Lebensstils und die Herausforderungen, die damit verbunden sind.

In Dubai verdient Nataša (Name geändert), eine Russin, mit ihrer Tätigkeit bis zu 2.000 Dollar pro Nacht. Seit acht Jahren arbeitet sie in der Sex-Branche und hat sich mittlerweile einen „Premium-Status“ erarbeitet. Anfangs verdiente sie weniger, doch heute kann sie ihre Klienten selbst auswählen und erzielt höhere Einkünfte. „Für einen Abend kann ich bis zu 2.000 Dollar verlangen. Am Anfang war es drei Mal weniger, aber jetzt, nach acht Jahren Erfahrung, habe ich einen Premium-Status und die Möglichkeit, meine Klienten auszuwählen, was mein Einkommen deutlich erhöht hat“, erklärt sie zena.blic.rs.

Ungewöhnlicher Berufsweg

Nataša begann ihren ungewöhnlichen Berufsweg nach einem Job als Kellnerin. Mit einem Monatsgehalt von nur 350 Dollar entschloss sie sich, die Branche zu wechseln. „Der erste Klient war okay, es ist nichts Schlimmes passiert, aber ich fühlte mich wie das billigste Stück Stoff. Ich wollte mich übergeben, aber zum Glück hat er nichts gemerkt“, erinnert sie sich an ihre ersten Erfahrungen. Doch nach einiger Zeit erkannte sie, dass sie für eine Nacht das verdiente, was sie früher in einem Monat als Kellnerin bekommen hätte.

„Meist normal“

„Meistens hatte ich keine Probleme. Einmal kam ein Klient wütend und wollte mich fesseln und einfach nur zusehen, wie ich mich nicht bewegen konnte. Ein anderer wollte, dass ich ihn fessele. Alles andere war meist normal“, erzählt sie über einige der ungewöhnlicheren Wünsche ihrer Kunden. Mit der Zeit lernte sie, sich auf die verschiedenen Anfragen einzustellen, und veränderte sogar ihr Aussehen, um den Bedürfnissen ihrer Klienten zu entsprechen.

Wohlhabende Araber

Die Klienten sind vor allem wohlhabende Araber, die weiße Frauen als besonders exotisch empfinden. „Weiße Frauen sind für sie die pure Exotik“, sagt Nataša über die Vorlieben ihrer Kunden. Mit kosmetischen Eingriffen, wie vergrößerten Brüsten und Lippen, passte sie sich den Wünschen ihrer Kunden an und steigerte ihren „Premium-Status“. Diese Veränderungen helfen ihr, bis zu 2.000 Dollar pro Nacht zu verdienen, was im Vergleich zu ihrem früheren Leben als Kellnerin ein Vielfaches ist.

Keine privaten Beziehungen

Trotz ihres Erfolges hat Nataša keine Beziehungen, da ihre Arbeit immer wieder für Spannungen sorgt. Sie erzählt, dass sie ihren Eltern unterschiedliche Versionen ihrer Tätigkeit erzählt – ihrer Mutter gibt sie an, als Kellnerin zu arbeiten, ihrem Vater jedoch erzählt sie, sie sei Stewardess. „Ich habe meiner Mutter gesagt, was ich tue, meinem Vater habe ich erzählt, dass ich als Stewardess arbeite“, gesteht sie. „Ich kann nicht aufhören, es ist einfach mein Leben und ich bin damit zufrieden“, erklärt sie, warum sie ihren Job nicht aufgeben möchte.

Laut einem Bericht des französischen Magazins „Mond“ ist Nataša nur eine von über 40.000 Frauen, die in Dubai in dieser Branche tätig sind. Obwohl Prostitution in den Vereinigten Arabischen Emiraten offiziell verboten ist, wird sie in Dubai weitgehend toleriert, was die Stadt zu einem Hotspot für Sex-Tourismus macht. „500 Dollar für eine Nacht, das war für mich eine riesige Summe, die all meine Probleme lösen würde“, erinnert sie sich an ihren ersten Auftrag und die Zweifel, die sie damals hatte.