Sohn reist 1.500 km für rührenden Muttergeburtstag an

Ein Mann reist 1.500 Kilometer, um seiner 87-jährigen Mutter in Bosnien & Herzegowina zu gratulieren. Ein berührendes Video geht viral.

Ein Mann aus Bijeljina in der Republik Srpska, Bosnien & Herzegowina, hat durch eine herzerwärmende Aktion die Herzen vieler Menschen erobert. Um seiner Mutter zum 87. Geburtstag zu gratulieren, legte er eine Strecke von 1.500 Kilometern zurück. Diese Geste zeigt eindrucksvoll, dass keine Distanz die innige Verbindung zwischen Mutter und Kind trennen kann, selbst im hohen Alter.

Die Ankunft des Sohnes im Altenheim, in dem bereits eine festliche Stimmung herrschte, wurde in einem Video festgehalten, das sich schnell viral verbreitete.

Um den besonderen Tag unvergesslich zu machen, engagierte der Sohn einen Akkordeonspieler, der das beliebte Geburtstagslied „Danas nam je divan dan“ spielte. Im Video ist zu sehen, wie er mit einer Torte in der Hand dem Musiker folgt. Zunächst wirkte die ältere Dame verwirrt, doch als sie ihren Sohn erkannte, wich die Verwirrung Freudentränen und einer innigen Umarmung, die mehr als tausend Worte sagte.

Emotionale Reaktionen

Die Mutter äußerte ihre Dankbarkeit mit den Worten: „Danke, mein Sohn, oh mein Lieber, du bist gekommen. Mein Herz“, bevor sie in Tränen ausbrach. Nachdem sie sich gefasst hatte, stellte sie sich stolz an die Seite ihres Sohnes. Das Video fand schnell Anklang und erhielt zahlreiche positive Kommentare.

Viele Zuschauer waren tief berührt, einige gaben zu, dass sie ihre Tränen nicht zurückhalten konnten. Kommentare wie „Oh Gott, wunderschön“, „Ich habe geweint, besonders als sie sagte ‚mein Sohn, mein Herz‘“, und „Mutter ist Liebe“ spiegelten die Emotionen wider.