In Baum und Bus gerast: Schwere Unfälle am Gürtel (FOTOS)

Zwei schwere Unfälle erschütterten Wien am Morgen. Ein Pkw prallte am Lerchenfelder Gürtel gegen einen Baum, während am Gaudenzdorfer Gürtel zwei Autos kollidierten.

In Wien sorgten zwei schwere Verkehrsunfälle in den frühen Morgenstunden für Aufsehen. Der erste Vorfall ereignete sich am Lerchenfelder Gürtel, als ein Pkw mit drei Personen die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, schlitterte über einen Randstein und entwurzelte einen Baum, gegen den es prallte. Glücklicherweise konnten alle Insassen unverletzt entkommen, bevor die Berufsfeuerwehr Wien am Unfallort eintraf. Die Einsatzkräfte sicherten die Stelle, zogen das Auto mit einer Seilwinde vom Baum und zersägten den Baum mit einer Motorsäge.

Zweiter Unfall

Fast zeitgleich kam es am Gaudenzdorfer Gürtel zu einem weiteren Unfall. Hier kollidierten zwei Fahrzeuge in einer Linkskurve und gerieten ins Schleudern. Eines der Autos krachte in das Heck eines geparkten Reisebusses, während das andere Fahrzeug stark beschädigt auf einem Parkstreifen zum Stillstand kam. Eine Person erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr setzte ein Bindemittel ein, um ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden, und räumte die Wrackteile von der Straße. Der beschädigte Pkw wurde mit einer Lastkette aus dem Reisebus gezogen. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm die MA 48, die Wiener Müllabfuhr. Die Ursachen beider Unfälle werden derzeit untersucht.