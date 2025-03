Alkoholfahrt ohne Führerschein: 47-Jähriger auf A7 gestoppt

Ein 47-jähriger Linzer wurde auf der A7 gestoppt. Ohne Führerschein und stark alkoholisiert endete seine Fahrt abrupt in einer Pannenbucht.

In den frühen Morgenstunden des 2. März 2025 ereignete sich ein Vorfall, der die Polizei auf den Plan rief. Um genau 04:15 Uhr ging ein Notruf ein, in dem ein Verkehrsteilnehmer einen anderen Fahrer meldete, der durch auffälliges Fahrverhalten auf sich aufmerksam machte. Der gemeldete Fahrer bewegte sich von Leonding, Stadtteil Doppl, in Richtung der Meixnerkreuzung.

Schließlich wurde er auf der A7 Mühlkreis Autobahn in Oberösterreich, kurz vor dem Tunnel Bindermichl, in Richtung Wien bei einer Pannenbucht gestoppt.

Fahrer ohne Erlaubnis

Der Mann, ein 47-jähriger aus Linz, lenkte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und war offenbar stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht.

Vor Ort wurde ihm der Autoschlüssel abgenommen, und er wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht.