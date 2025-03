Leiche im Koffer: Neue schockierende Details bekannt (FOTOS)

In Wien wurde ein Koffer mit einer Leiche entdeckt. Die Polizei ermittelt intensiv in diesem mysteriösen Mordfall.

Ein beunruhigender Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in der Quellenstraße im Wiener Bezirk Favoriten: Die Leiche eines Mannes wurde in einem Koffer entdeckt, der einfach auf der Straße abgestellt war. Der Fundort liegt direkt vor eine Baustelle.

Der Tatort wurde von der Polizei großräumig abgesperrt, um die neugierigen Schaulustigen fernzuhalten, die versuchten, einen Blick auf die Szenerie zu werfen.

In dem Koffer fanden die Beamten den gefesselten und in Plastik eingewickelten Körper des Opfers. Der Entdecker des Koffers alarmierte die Polizei gegen 15 Uhr, nachdem er bemerkt hatte, dass Beine aus dem Gepäckstück herausragten.

Männliche Leiche

Am Abend wurde bekannt, dass es sich um einen Mann handelte – weitere Informationen gab es zunächst nicht. Zahlreiche Polizisten, Gerichtsmediziner und eine Hundestaffel waren vor Ort, um nach Spuren zu suchen.

In den späten Nachtstunden war die erste polizeiliche Untersuchung abgeschlossen. Nun kommen neue, schockierende Details ans Licht. Die Person war sowohl an Händen als auch an Füßen gefesselt und in Plastik gewickelt.

Unbekannte Identität

Die Identität des Opfers bleibt ebenso unbekannt wie der Zeitpunkt, zu dem der Koffer abgestellt wurde, und die Umstände seines Todes. Die Ermittler prüfen mehrere Theorien. Darunter sind mögliche Verbindungen zu Mafia-Aktivitäten, Bandenkriegen oder einer Beziehungstat.