Formel-1-Saison beginnt: Das ist der Rennkalender 2025

Die Formel 1 Saison 2025 startet in Melbourne, Australien, statt in Bahrain, um den Ramadan zu berücksichtigen. Ein spannender Triple-Header folgt direkt!

Der Formel-1-Rennkalender für die Saison 2025 umfasst insgesamt 24 Grands Prix und beginnt mit einem spannenden Auftakt in Australien am 16. März im Albert Park von Melbourne. Diese Änderung berücksichtigt den Ramadan im März 2025. Direkt im Anschluss folgt der Große Preis von China in Shanghai am 23. März, gefolgt von einem herausfordernden Triple-Header mit Rennen in Japan, Bahrain und Saudi-Arabien im April. Bahrain, das traditionell die Saison eröffnete, wurde aufgrund des Ramadans auf Mitte April verlegt.

Europa-Block und Sommerpausen

Der erste Europa-Block startet in Imola am 18. Mai, gefolgt von Monaco und Barcelona. Danach reisen die Teams nach Kanada, Österreich und Großbritannien. Nach Silverstone gibt es eine dreiwöchige Pause, bevor die Saison in Belgien und Ungarn fortgesetzt wird. Neu sind zwei Sommerpausen: eine nach Silverstone und eine weitere im August.

Der Endspurt in Europa führt durch Zandvoort und Monza, bevor die Teams nach Baku und Singapur aufbrechen. In Nordamerika sind die Rennen neu organisiert: Austin und Mexiko bilden einen Double-Header, während São Paulo zwischen längeren Pausen stattfindet.

Zum Abschluss der Saison erwartet die Teams ein Triple-Header mit Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. Der Kalender integriert geschickt zwei Sommerpausen sowie optimierte Double- und Triple-Header, um die Saison effizient zu gestalten.

Dies verspricht den Fans eine Saison voller neuer Herausforderungen und packender Momente.