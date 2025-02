Tod im Flieger: Mann muss Stunden neben Leiche sitzen (VIDEO)

Ein Flug mit Qatar Airways wird für Mitchell Ring und Jennifer Colin zum Albtraum. Eine Frau stirbt an Bord, und die Erlebnisse erschüttern die Reisenden zutiefst.

Mitchell Ring und seine Freundin Jennifer Colin hatten sich auf einen romantischen Urlaub in Venedig gefreut, doch die Reise nahm eine tragische Wende. Von Melbourne aus reisten sie nach Doha, um von dort nach Italien weiterzufliegen. Während des Fluges mit Qatar Airways ereignete sich ein schockierender Vorfall, der die Reisenden tief erschütterte.

Frau brach am Gang zusammen

In einem Interview mit der australischen Sendung „A Current Affair“ schilderten Mitchell und Jennifer, wie eine Frau während des Fluges verstarb. Die Frau war in die Toilette gegangen und brach wenig später im Gang zusammen. „Leider konnte die Frau nicht gerettet werden, und das war ziemlich herzzerreißend mit anzusehen“, beschrieb Mitchell die Situation.

Versuche der Flugzeugcrew, die Leiche der Frau mit einem rollbaren Stuhl in die Business-Class zu bringen, scheiterten am engen Gang. Stattdessen wurde die Frau in Decken gehüllt und auf einen freien Sitzplatz neben Mitchell gesetzt. Jennifer, die auf der anderen Seite des Ganges saß und unter Flugangst litt, war schockiert. Eine andere Passagierin bot ihr einen Platzwechsel an – die Crew hatte dies nicht getan.

Nach der Ankunft in Doha musste Mitchell auf seinem Platz neben der Verstorbenen ausharren, bis Polizei und medizinisches Personal eintrafen. „Die Besatzung hat bereits begonnen, die Decken zu entfernen. Ich konnte das Gesicht der Frau sehen. Ich kann nicht glauben, dass sie uns sagten, wir sollen sitzen bleiben“, erinnert sich Mitchell.

Verantwortung der Fluggesellschaft

Mitchell betont, dass die Fluggesellschaft eine Verantwortung für die Passagiere hat. „Wir sollten kontaktiert werden. Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich fühle und würde gerne mit jemandem sprechen, um sicherzugehen, dass es mir gut geht.“ Laut „Daily Mail“ hat Qatar Airways eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Ein Sprecher der Airline äußerte: „In erster Linie sind unsere Gedanken bei der Familie der Frau, die leider an Bord unseres Flugzeuges verstorben ist.“ Man entschuldige sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Während die Fluggesellschaft den Vorfall untersucht, blicken Mitchell und Jennifer, die sich derzeit in Italien aufhalten, mit gemischten Gefühlen ihrem Rückflug entgegen.