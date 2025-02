Bewaffneter Überfall: Polizei jagt flüchtigen Täter

Ein bewaffneter Überfall erschüttert Favoriten: Ein Mann bedrohte eine Drogerieangestellte und flüchtete mit Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach einem Mann, der im Verdacht steht, Mitte Februar eine Drogerie in Favoriten mit einer Waffe überfallen zu haben. Um die Ermittlungen zu unterstützen, hat die Polizei ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

FOTO: LPD Wien

Der Vorfall ereignete sich am 13. Februar um 18:15 Uhr, als der Verdächtige in einer Drogeriefiliale in der Raxstraße eine Angestellte mit einer Waffe bedrohte. Dabei hob er seine Kapuzenjacke an, um eine Schusswaffe zu zeigen, die in seinem Hosenbund steckte. Nachdem ihm Geld übergeben wurde, flüchtete er sofort. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei hofft, durch die Veröffentlichung der Fahndungsfotos neue Hinweise zu erhalten.

Lesen Sie auch: Wien-Favoriten: Mann raubt mit Pistole BIPA-Filiale aus! In einer Drogerie im 10. Bezirk Wien fordert ein Mann Bargeld und droht mit einer Schusswaffe. Der Täter entkommt, Polizei sucht intensiv.

Brutaler Handtaschenraub: 24-Jährige erlitt Bauchstich In Wien-Mariahilf wurde eine 24-jährige Frau Opfer eines brutalen Messerangriffs. Die Polizei sucht Zeugen.

„Probeüberfall“: Bankräuber gibt Geld bei der Polizei ab Ein 23-jähriger Wiener führt einen Banküberfall durch und übergibt das erbeutete Geld den Behörden - für einen bestimmten Zweck.

Hilfe der Bevölkerung

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach weiteren Zeugen. Die gesuchte Person ist etwa 170 bis 175 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt und von stämmiger Statur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise, auch anonym, unter der Telefonnummer 01-31310-57220 entgegen.