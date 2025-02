Urteil gegen bosnischen Serbenführer Dodik erwartet

Ein Gerichtsprozess in Sarajevo bedroht die politische Karriere von Milorad Dodik. Die Republika Srpska bereitet sich auf drastische Reaktionen vor.

Der politische Konflikt um Milorad Dodik, den Präsidenten der Republika Srpska, hat Bosnien und Herzegowina in eine kritische Lage versetzt. Ein bedeutender Prozess, der im Bundesgericht in Sarajevo stattfindet, könnte die Spannungen im Land weiter verschärfen. Dodik sieht sich mit schweren Anklagen konfrontiert, da er Gesetze erlassen hat, die die Entscheidungen des bosnischen Verfassungsgerichts und des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina – der deutsche Diplomat Christian Schmidt – untergraben.

Diese Gesetze stellen eine direkte Herausforderung an die Autorität dar, die durch das Dayton-Abkommen von 1995 etabliert wurden, um den ethnischen Konflikt nach dem Zerfall Jugoslawiens zu beenden. Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina stellt eine zentrale institutionelle Figur dar und soll den bosnischen Institutionen eine verbindliche rechtliche Grundlage sichern.

Keine Zukunft als Politiker?

Die Staatsanwaltschaft in Sarajevo, vertreten durch Nedim Cosic, fordert eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren für Dodik sowie ein Verbot seiner politischen Tätigkeit. Sollte das Gericht Dodik verurteilen, droht ihm der Verlust seines Amtes als Präsident der Republika Srpska, da die Missachtung des Hohen Repräsentanten als Straftat gilt. Die Entscheidung des Gerichts wird heute erwartet.

Reaktionen und Unterstützung

Die politische Dynamik in der Region spitzt sich weiter zu, da die Republika Srpska angekündigt hat, auf das Urteil mit drastischen Maßnahmen zu reagieren. Beamte in Banja Luka, der Hauptstadt der Republika Srpska, erklärten, dass „die Nationalversammlung, die Regierung und alle Institutionen der RS radikale Entscheidungen treffen werden, um auf jedes Urteil des Gerichtshofs von Bosnien und Herzegowina zu reagieren“. Dies schließt den Rückzug aller serbischen Vertreter aus den gemeinsamen Institutionen Bosnien und Herzegowinas ein.

Unterstützung für Dodik kommt aus verschiedenen politischen Lagern. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hofft auf „weise Entscheidungen“ des Gerichts, um eine weitere Destabilisierung zu vermeiden. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban sprach sich gegen die „politischen Angriffe“ auf Dodik aus und forderte ein Ende der Bestrafungen.

International beobachtet

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge, insbesondere angesichts der Möglichkeit, dass die Republika Srpska eine einseitige Abspaltungserklärung in Erwägung zieht, was gegen die internationalen Vereinbarungen von 1995 verstoßen würde. Milorad Dodik wird als pro-russischer Akteur im westlichen Balkan wahrgenommen, was die geopolitischen Spannungen weiter anheizt.

Das Verfahren gegen Dodik und Milos Lukic, den offiziellen Verkünder der Republika Srpska, begann Ende 2023. Auslöser war Dodiks Ablehnung der Autorität des Hohen Repräsentanten, gefolgt von der Verabschiedung zweier Gesetze durch die Versammlung der Republika Srpska, die der serbischen Entität Bosniens weitreichende Befugnisse über Wahlen und Referenden einräumten. Die kommenden Entscheidungen könnten die politische Landschaft in Bosnien und Herzegowina erheblich verändern.