Frau entkommt nach monatelanger Gefangenschaft

Ein Horrorfall in Siřem: Eine junge Frau entkommt monatelanger Gefangenschaft und Misshandlung. Der Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

In der kleinen tschechischen Stadt Siřem erschütterte ein Fall von Freiheitsberaubung und Misshandlung die Gemeinschaft. Eine junge Frau, 27 Jahre alt, wurde monatelang in einem Keller gefangen gehalten und erlitt dort schreckliche Qualen, bevor sie schließlich entkommen konnte. Die Lokalzeitung Blesk berichtet, dass die Frau seit November in einem Umfeld aus Gewalt und Folter lebte.

Der 16. Februar markierte den Wendepunkt, als es ihr gelang, sich von der Kette, die sie ans Bett fesselte, zu befreien und durch ein Fenster zu fliehen. In einem erbärmlichen Zustand – stark abgemagert, schmutzig und mit einer Metallfessel um den Hals – bat sie eine Nachbarin um Hilfe. Diese gewährte ihr Zuflucht und rief umgehend die Polizei und Rettungskräfte.

Ermittlungen gegen Karel N.

Im Fokus der Ermittlungen steht Karel N., ein 40-jähriger Mann. Man verdächtigt ihn, der Frau den Kopf rasiert und sie mit wenig Nahrung – nur Brot und Wasser – versorgt zu haben. Berichten zufolge wurde die Frau täglich nackt angekettet, misshandelt und vergewaltigt. Der Fall hat die gesamte Gemeinde in Aufruhr versetzt.

Justizsystem in der Kritik

Karel N. hatte in der Vergangenheit eine 22-jährige Frau auf ähnliche Weise festgehalten. Er soll ihr eine Hundemaske aufgesetzt und ihre Brustwarzen durchbohrt haben. Trotz dieser schweren Anschuldigungen verhängte das Gericht damals lediglich eine Bewährungsstrafe gegen ihn, wodurch er erneut zuschlagen konnte.

Derzeit sitzt Karel N. in Untersuchungshaft. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren. Dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf die gravierenden Mängel im Justizsystem und hat weitreichende Diskussionen in Tschechien ausgelöst.