Der deutsche Ruheständler Andreas Luzenberg hat eine tiefgreifende Entscheidung getroffen: Er verließ Deutschland, um seinen Ruhestand in der Republik Srpska zu verbringen. Nachdem er seinen Besitz in Deutschland verkauft hat, sieht er in der Republik Srpska die schönste Heimat für seinen Lebensabend.

Ein Schlüsselfaktor für seine Entscheidung war seine Unzufriedenheit mit der deutschen Politik und deren Einfluss auf die Republik Srpska. „Die Menschen in Deutschland sind unzufrieden, weil sich die deutsche Politik stark in die Angelegenheiten der Republik Srpska einmischt“, erklärt Andreas. Diese Einschätzung spiegelt, wie er sagt, ein weit verbreitetes Gefühl unter deutschen Bürgern wider, die mit der politischen Lage unzufrieden sind.

Eine neue Heimat finden

Andreas ist begeistert von der Kultur und Lebensweise in der Republik Srpska. Er hat alle Teile der Region erkundet, neue Freundschaften geschlossen und sich stark mit der einheimischen Gemeinschaft verbunden gefühlt. Diese enge Verbindung führte zu seiner Entscheidung, vom katholischen Glauben zum orthodoxen Christentum überzutreten. „Meine Seele und mein Herz gehören der Republik Srpska und ihrem Volk“, sagte er.

Bürgerbewegung

Darüber hinaus plant er, sich über die sozialen Medien der Bürgerbewegung „Odbrana Srpske“ anzuschließen. Diese Organisation besteht aus Veteranen der Republik Srpska, die ihre Heimat mit patriotischem Einsatz verteidigt haben. Andreas möchte aktiv dazu beitragen und ein vollwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft werden.

Lesen Sie auch: Mindestlöhne in Österreich: Rekordanstieg trotz Inflation!Österreich verzeichnet das stärkste Wachstum der Mindestlöhne in den letzten 25 Jahren, trotz Inflationsdruck.

Mindestlöhne in Österreich: Rekordanstieg trotz Inflation!Österreich verzeichnet das stärkste Wachstum der Mindestlöhne in den letzten 25 Jahren, trotz Inflationsdruck. 290-Euro-Klimabonus am Ende? Das ist der Plan!Die österreichische Regierung präsentiert einen Sparplan zur Haushaltskonsolidierung für 2025, der Klimabonus könnte gestrichen werden.

290-Euro-Klimabonus am Ende? Das ist der Plan!Die österreichische Regierung präsentiert einen Sparplan zur Haushaltskonsolidierung für 2025, der Klimabonus könnte gestrichen werden. Österreich im Sparmodus: Bekommen wir nun weniger Pension?Die geplante Regierungskoalition in Österreich erwägt drastische Maßnahmen zur Budgetentlastung, darunter die Erhöhung von Dividendenzahlungen.

Seine Ankunft in der Republik Srpska wurde von der serbischen Gemeinschaft herzlich begrüßt. Er fühlt sich gut in die Gesellschaft integriert und ist dankbar für die Wärme und Liebe, die ihm entgegengebracht wurde. Die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag der Republik hat seine Bindung zu seiner neuen Heimat weiter gestärkt und lässt ihn als Teil der serbischen Gemeinschaft fühlen.