Alkolenker landet auf Gleisen: Rettung in letzter Sekunde (FOTOS)

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein raste in Andorf mit über 1,4 Promille auf Bahngleise. Passagiere halfen, bevor ein Zug das Auto zerstörte.

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Freitag in der Gemeinde Andorf in Oberösterreich, als ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Auto auf die Bahngleise geriet. Der junge Fahrer, der keinen Führerschein besaß und unter Alkoholeinfluss stand, hatte einen Blutalkoholwert von über 1,4 Promille. Gemeinsam mit zwei Mitfahrerinnen, im Alter von 15 und 23 Jahren, konnte er sich mit Unterstützung wartender Passagiere aus dem Fahrzeugwrack befreien, bevor es von einem herannahenden Zug erfasst wurde.

Eine der Frauen erlitt Verletzungen und lag am Bahnsteig, während das Auto von dem Zug vollständig zerstört wurde. Die anderen beiden Insassen waren zunächst nicht auffindbar. Christoph Schaschinger, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Andorf, erläuterte: „Der Lokführer hat befürchtet, dass beide unter dem Zug liegen könnten.“ Der Zugverkehr wurde umgehend eingestellt, und die Landeswarnzentrale in Oberösterreich leitete eine Suche nach den vermissten Personen ein. Glücklicherweise bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht.

Herausforderungen bei der Bergung

Der Fahrer und die zweite Mitfahrerin konnten sich rechtzeitig vor dem Aufprall des Güterzugs aus dem Wrack befreien. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die drei Verletzten und brachten sie ins Krankenhaus Ried im Innkreis. Bei den Feuerwehrleuten herrschte zunächst Unklarheit darüber, wie das Auto auf die Gleise gelangen konnte. „Dort stehen ja links und rechts Glas- und Lärmschutzwände“, erklärte der Feuerwehrkommandant.

Zeugen berichteten, dass das Elektroauto des 17-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit aus einer Seitenstraße kommend in den Kreuzungsbereich gefahren war und durch die Glasfront des etwa sechs Meter tiefen Abgangs zur Bahnhofsunterführung gekracht ist. Bei der Bergung des Fahrzeugwracks, einem Tesla, kam es wiederholt zu Bränden. Das Fahrzeug flog über die Unterführung hinweg und landete auf den Gleisen. Trotz der eingeleiteten Vollbremsung des Lokführers konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Interessanterweise hatte der 17-Jährige keinen Führerschein und wies einen Alkoholgehalt von 1,24 Promille auf.