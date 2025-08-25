Sommer-Comeback mit Folgen: Nach 33 Grad droht Unwetter-Gefahr

Nach kühlen Tagen bringt Hoch „Mareike“ den Sommer zurück nach Österreich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad, doch die Hitze bringt auch Gewittergefahr.

Nach einer Phase mit kühlen Temperaturen und unbeständigem Wetter sorgt Hoch „Mareike“ nun für eine Stabilisierung der Wetterlage in Österreich. Das über Westeuropa liegende Hochdruckgebiet dominiert derzeit die Wetterlage und bringt nach den unbeständigen Tagen der vergangenen Woche endlich wieder sommerliches Wetter. Bereits am Sonntag dominierte landesweit der Sonnenschein, wobei in den inneralpinen Regionen morgens noch vereinzelte Wolkenfelder zu beobachten waren. Im Laufe des Tages setzte sich die Sonne jedoch zunehmend durch, lediglich im Bergland bestand stellenweise die Möglichkeit kurzer Regenschauer.

Der Wochenstart präsentiert sich mit einem ansprechenden Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Während in den Gebirgsregionen zunächst noch trübe Verhältnisse herrschen können, klart es spätestens am Nachmittag auf und bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Windverhältnisse bleiben ruhig. Die Tageshöchstwerte erreichen am Montag bereits zwischen 23 und 28 Grad.

Sommerliche Aussichten

Eine deutliche Wetterbesserung zeichnet sich für Dienstag ab: Bei nur wenigen hohen Wolkenschleiern setzt sich verbreitet die Sonne durch, erst gegen Abend ziehen in Westösterreich und Nordösterreich erste Wolkenfelder auf. Die Temperaturen klettern merklich nach oben und erreichen wieder sommerliche Werte von bis zu 28 Grad.

Hitze kehrt zurück – doch Unwetter nahen

Ab Mittwoch zeigt sich das für den Hochsommer charakteristische Wettermuster: Trotz anfänglich sonniger Bedingungen steigt im Tagesverlauf besonders in den Bergregionen das Gewitterrisiko wieder an. Meteorologen warnen vor einer markanten Wetterumstellung, denn von Westen her nähert sich das Frontensystem des ehemaligen Hurrikans „Erin“, was für erhöhte Unwettergefahr sorgt. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag können die Temperaturen auf bis zu 30 Grad ansteigen, in Ostösterreich sind sogar Höchstwerte von bis zu 33 Grad möglich! Diese Werte gelten als sehr hoch für Ende August, bewegen sich aber noch im normalen Bereich für die Jahreszeit.

Die Kombination aus hohen Temperaturen und der herannahenden Front schafft ideale Bedingungen für die Entwicklung schwerer Gewitter. Wetterexperten raten daher zur erhöhten Aufmerksamkeit, besonders in den westlichen und nördlichen Regionen Österreichs, wo die ersten Unwetter erwartet werden.

