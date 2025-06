Sommerlicher Traumtag in Wien mit bis zu 30 Grad

Sommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein in Wien: Der Samstag begrüßt die Wienerinnen und Wiener mit einem wahren Sommertraum. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen, die im Tagesverlauf auf bis zu 30 Grad klettern, versprechen einen perfekten Tag für Freizeitaktivitäten im Freien. Nach einer milden Nacht mit Temperaturen um die 18 Grad startet die Bundeshauptstadt in einen Tag, der ganz im Zeichen sommerlicher Hitze steht.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Bereits angenehm warm mit etwa 18 Grad und heiterem Himmel bei geringer Bewölkung von nur 23 Prozent

Tagsüber: Temperatur steigt kontinuierlich, gegen Mittag 27 Grad, am Nachmittag sommerliche 30 Grad

Bewölkung: Gering, am Nachmittag leichte Zunahme auf etwa 39 Prozent

Wind: Nordöstlich, durchschnittlich 9 km/h, angenehme Brise

Sonnenscheindauer: Fast 16 Stunden, optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Regen: Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0 Prozent

Innenstadt: Höchstwerte um 30 Grad, Außenbezirke und Wienerwald etwas moderater

Wetter in ganz Österreich

Osten: Ähnlich wie in Wien, sommerlich warm und sonnig in östlichem Niederösterreich und Burgenland. Erste Tropennacht des Jahres in Podersdorf am Neusiedler See mit 20,2 Grad.

Süden: Steiermark und Kärnten erwarten überwiegend sonnige Verhältnisse mit sommerlichen Temperaturen, etwas mehr Bewölkung als im Osten.

Westen und Zentrum: Freundliches Wetter mit ähnlich hohen Temperaturen wie im Osten, Bewölkung könnte im Tagesverlauf zunehmen.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Blick auf den Sonntag zeigt eine deutliche Wetteränderung: Die Temperaturen gehen auf maximal 20 Grad zurück, und die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt auf 68 Prozent. Nach dem sommerlichen Samstag sollte man also für den Sonntag wieder Regenschutz einplanen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Samstag für ausgiebige Aktivitäten im Freien! Bei den hohen Temperaturen ist ausreichender Sonnenschutz unerlässlich – denken Sie an Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, eine Kopfbedeckung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr. Besonders in den Mittagsstunden zwischen 11 und 15 Uhr, wenn die UV-Strahlung am intensivsten ist, empfiehlt sich ein schattiges Plätzchen. Die Wiener Parks und Naherholungsgebiete bieten perfekte Bedingungen für einen entspannten Sommertag, bevor am Sonntag kühleres und feuchteres Wetter Einzug hält.