Sonne feiert Comeback: Wann lassen Regen und Wind in Österreich nach?

Die intensiven Regenfälle in vielen Teilen Österreichs lassen allmählich nach. Wie der Meteorologe Sigi Fink auf Facebook meldete, sind die heftigsten Niederschläge vorüber, und es setzen längere Regenpausen ein.

In den nächsten Tagen wird es nur noch gelegentlich zu leichtem bis mäßigem Regen oder Nieselregen kommen. Besonders betroffen bleiben jedoch die Gebiete entlang der oberösterreichisch-bayerischen Grenze und das nördliche Salzburger Land.

Wetterentspannung

Die Wetterlage entspannt sich merklich in Südtirol, im Lienzer Becken, in Kärnten und im Raum Graz. Ein föhniger Nordwind sorgt hier für weitgehende Trockenheit. Diese Informationen stammen aus der aktuellen Wetterprognose, die eine deutliche Verbesserung der Wetterlage in diesen Gebieten vorhersagt.

Derzeit liegt die Schneefallgrenze über 1800 Metern, was bedeutet, dass das Schmelzwasser aus den Alpen die Wasserstände der Flüsse nicht allzu schnell sinken lässt. Bis Dienstag werden die Regenmengen in den meisten Gebieten zwischen 10 und 20 Litern pro Quadratmeter liegen. Im Salzkammergut, Mostviertel, Waldviertel und Wienerwald können bis zu 50 Liter erwartet werden.

Beruhigung ab Dienstag

Ab Dienstag wird der flächendeckende Regen nachlassen, und es sind nur noch vereinzelte Schauer zu erwarten. Experten von GeoSphere Austria prognostizieren, dass sich die Lage allmählich beruhigen wird.