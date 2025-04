Sonniger Frühlingssonntag – ideal für Ausflüge in Wien

Sonniger Sonntag in Wien: Frühling in Bestform. Wien startet in diesen 27. April mit einem echten Frühlingsgefühl. Schon am Morgen blinzelt die Sonne durch ein nahezu wolkenloses Himmelszelt, und die Stadt erwacht bei frischen, aber freundlichen Temperaturen. Wer heute einen Spaziergang durch die Parks plant oder den Kaffee im Freien genießen möchte, darf sich auf einen rundum gelungenen Sonntag freuen.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Klar und trocken, etwa 7 °C, wolkenloser Himmel, kaum Wind

Vormittag: Temperaturen steigen rasch, mittags angenehme 18 °C, Sonne nahezu ungetrübt

Nachmittag: Höchstwerte bis 18 °C, schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, etwa 10 km/h

Regen: Kein Niederschlag, Luft bleibt trocken und klar

Wetterwarnungen: Keine – ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder Ausflüge

Wetter in ganz Österreich

Osten: Der gesamte Osten zeigt sich sonnig, Temperaturen zwischen 16 und 20 °C, schwacher Wind, kein Regen

Süden: In Kärnten und der südlichen Steiermark sonnig und trocken, 17 bis 21 °C, vereinzelt lockere Quellwolken

Westen: Vorarlberg und Tirol starten freundlich, einige Wolkenfelder im Tagesverlauf, 15 bis 19 °C, weitgehend trocken, lokale Schauer im Bergland möglich

Zentrum: Oberösterreich und die Steiermark meist sonnig, 17 bis 20 °C, schwacher Wind, trocken – perfektes Ausflugswetter

Wettertrend für die kommenden Tage

Der freundliche Wettercharakter bleibt uns auch zu Wochenbeginn erhalten. Am Montag und Dienstag setzt sich das sonnige und milde Frühlingswetter fort, die Temperaturen steigen in Wien und Umgebung auf bis zu 22 °C. Regen ist weiterhin kein Thema, der Wind bleibt schwach.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den sonnigen Sonntag für einen Spaziergang an der Donau oder ein Picknick im Prater! Vergessen Sie dabei nicht die Sonnencreme – die Frühlingssonne hat bereits Kraft. Und für Allergiker gilt: Die Pollensaison läuft auf Hochtouren, also Taschentücher nicht vergessen!