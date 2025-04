Eine schwangere Frau wurde auf Hawaii zum Opfer eines Angriffs, als sie am 8. April beim Reifenwechsel von einem Auto erfasst wurde. Die Wucht des Aufpralls schleuderte sie zu Boden. Besonders erschütternd: Am Steuer saß Justin Ahkuoi, der Vater ihrer ungeborenen Zwillinge.

⇢ Schwangere beim Reifenwechsel angefahren – vom Vater ihrer ungeborenen Zwillinge



Nach der Kollision stieg Ahkuoi aus seinem Fahrzeug, beschimpfte die werdende Mutter und erklärte, er habe soeben ihre gemeinsamen ungeborenen Kinder getötet. Diese Darstellung gab das Opfer später bei der Polizei zu Protokoll und wurde dabei von einem Augenzeugen bestätigt.

Glücklicher Ausgang

Die Frau, die sich im vierten Schwangerschaftsmonat befand, wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Die medizinische Untersuchung brachte glücklicherweise Entwarnung: Sie erlitt lediglich einen Zehenbruch, während ihre Zwillinge den Angriff unverletzt überstanden.

Juristische Folgen

Die juristische Aufarbeitung des Falls begann erst zwei Wochen später. Am 22. April wurde Ahkuoi wegen versuchten Totschlags vor Gericht gestellt. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, wobei seine Kaution auf 150.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 132.000 Euro) festgesetzt wurde.

Die Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Behörden prüfen, ob es in der Beziehung bereits zuvor Vorfälle von Gewalt gegeben hatte.

Schwangerschaft als Risikofaktor

Experten betonen, dass Gewalt in Partnerschaften während einer Schwangerschaft besonders gefährlich ist. Schwangere Frauen und ihre ungeborenen Kinder sind in solchen Situationen erhöhten Risiken ausgesetzt. Auch in Österreich zeigen die Zahlen der Statistik Austria, dass 2023 mehr als ein Drittel aller Tötungsdelikte im sozialen Nahraum, meist durch (Ex-)Partner, verübt wurden.

Die juristischen Konsequenzen bei solchen Angriffen sind schwerwiegend. In diesem Fall wird zwischen Körperverletzung und versuchtem Mord differenziert, wobei die konkrete Lebensgefahr für Mutter und Kinder eine entscheidende Rolle spielt.

📍 Ort des Geschehens