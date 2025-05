Sonniger Frühsommertag in Wien mit 18 Grad

Ein frischer Start in den Samstag: Nach einer kühlen Nacht begrüßt Wien den 24. Mai mit viel Sonne und angenehmer Frühsommerstimmung. Die Straßen füllen sich langsam, während über der Stadt ein freundliches, fast wolkenloses Himmelsbild dominiert – ideale Bedingungen für einen ausgedehnten Spaziergang oder den ersten Kaffee im Freien.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Sonnig und klar, rund 10 °C

Tagsüber: Angenehme 18 °C, perfektes Wohlfühlklima

Bewölkung: Gering, etwa 29 %

Regen: Nicht zu erwarten

Sonnenstunden: Beeindruckende 15,5 Stunden

Wind: Schwach bis mäßig aus West-Nordwest, etwa 11 km/h

Wetterwarnungen: Keine, der Samstag präsentiert sich von seiner besten Seite

Wetter in ganz Österreich

Osten: Freundlich und trocken, 16–18 °C. Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite, schwacher Wind, kein Regen.

Süden: Graz startet mit Sprühregen, lockert im Tagesverlauf auf. Höchstwerte um 15 °C, schwacher Wind aus Nordwest, am Nachmittag öfter Sonne.

Westen: Kühler und wechselhafter, 12–16 °C. Dichtere Wolken und kurze Schauer möglich, längere trockene Phasen überwiegen.

Zentrum: Wechsel aus Sonne und Wolken, Temperaturen um 15 °C. Keine Unwetterwarnungen, ruhiger Tagesverlauf.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Sonntag bleibt es in Wien freundlich und etwas wärmer, die Höchstwerte steigen auf rund 20 °C. Auch zu Wochenbeginn setzt sich das frühsommerliche Wetter fort: Am Montag werden bis zu 21 °C und viel Sonne erwartet, erst ab Dienstag nimmt die Bewölkung wieder etwas zu, Regen bleibt aber weiterhin die Ausnahme.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den sonnigen Samstag für Aktivitäten im Freien – ob Picknick im Park, ein Ausflug an die Donau oder ein gemütlicher Stadtbummel. Vergessen Sie dabei nicht den Sonnenschutz, denn bei über 15 Sonnenstunden kann die Frühlingssonne schon kräftig sein. Und für alle Frühaufsteher: Die Morgenstunden sind heute besonders klar und frisch – ideal für einen entspannten Start ins Wochenende!