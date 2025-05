Frau entlarvt untreuen Mann durch Zahnbürste!

Verräterische Zahnbürste: Was als Hilfsmittel für die Kinder gedacht war, entpuppte sich als digitaler Detektiv. Die App lieferte Beweise, die den untreuen Partner überführten.

Eine Kundin eines Privatdetektivs entwickelte eine ungewöhnliche Methode, um die Untreue ihres Partners nachzuweisen. Sie nutzte dafür einen alltäglichen Gegenstand in Kombination mit einer Smartphone-Anwendung. Privatdetektiv Paul Jones erklärt: „Oft ertappen wir unseren Partner sozusagen nicht auf frischer Tat. Oft zeigen sich kleine Hinweise, zum Beispiel, dass er mehr Zeit bei der Arbeit verbringt, ein neues Hobby beginnt oder mehr Wert auf sein Aussehen legt.“ Viele Menschen unterschätzen jedoch die Fülle an Daten, die im Alltag über jeden von uns gesammelt werden. In diesem Fall führte ausgerechnet die elektrische Zahnbürste des Mannes zu seiner Entlarvung.

Verräterische Zahnbürsten-App

Die Frau hatte bemerkt, dass ihr Mann sein gewohntes Zahnputzritual morgens und abends verändert hatte und stattdessen andere Formen der Mundhygiene praktizierte. Die mit der Zahnbürste verbundene App, die eigentlich zur Unterstützung der Kinder beim Zähneputzen diente, lieferte aufschlussreiche Daten. Sie zeigte, dass der Mann seine Zähne zu Zeiten putzte, in denen er angeblich bei der Arbeit war – und zwar regelmäßig am selben Wochentag. Die Nachforschungen ergaben schließlich, dass er eine Affäre mit einer Kollegin unterhielt.

„Die Daten lügen nicht“, betont Jones. „Sie sind mit einem Zeitstempel versehen, oft ortsbezogen und emotionslos. Wenn ein Gerät anzeigt, dass sich jemand um 10:48 Uhr die Zähne geputzt hat, obwohl er eigentlich um 9:00 Uhr mit der Arbeit beginnen sollte, lässt sich das nur schwer erklären.“

Untreue in Zahlen

Untreue manifestiert sich in jeder Beziehung unterschiedlich, ebenso variieren die Beweggründe für Seitensprünge. Eine Studie belegt, dass 13 Prozent der befragten Ehefrauen zugaben, bereits fremdgegangen zu sein, während bei den verheirateten Männern der Anteil bei 20 Prozent lag. Bei unverheirateten Personen waren die Zahlen noch höher: 19 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer berichteten von außerpartnerschaftlichen Beziehungen.