Sonniger Sommerstart in Wien mit 29 Grad

Der Sommer klopft an die Tür! Wien erwartet heute einen strahlenden Samstag mit sommerlichen Temperaturen, die auf bis zu 29 Grad klettern werden. Nach den wechselhaften Tagen der vergangenen Woche dürfen sich die Wienerinnen und Wiener auf einen nahezu wolkenlosen Himmel und perfektes Wochenendwetter freuen.

Wetter in Wien und Umgebung

Der heutige Samstag, 31. Mai: präsentiert sich in Wien von seiner besten Seite. Die Temperaturen starten morgens bereits angenehm bei etwa 19 Grad mit heiterem Himmel und nur 33% Bewölkung. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer kontinuierlich nach oben und erreicht am Nachmittag sommerliche 29 Grad.

Niederschlagswahrscheinlichkeit: Minimale 2%, Regenschirme können zu Hause bleiben.

Wind: Schwach bis mäßig aus nordnordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten um die 14 km/h.

Sonnenschein: 15 Stunden und 44 Minuten, ein wahrhaft strahlender Tag in der Bundeshauptstadt.

Wiener Innenstadt: Ähnliches Bild, Nacht mit Tiefstwerten um 19 Grad bleibt mild. Bewölkung nimmt abends leicht zu, bleibt aber mit 60% moderat.

Wetter in ganz Österreich

Ostösterreich: Der gesamte Osten des Landes profitiert heute von der sommerlichen Wetterlage. Nach dem gestrigen Tag mit 21 Grad und teilweise stark bewölktem Himmel erleben wir heute einen deutlichen Temperaturanstieg. Die Bewölkung nimmt ab, und die Sonne setzt sich immer mehr durch.

Südösterreich: In der Steiermark, insbesondere in Graz, werden heute ebenfalls angenehme Temperaturen erwartet. Am Morgen startet der Tag mit 21 Grad und wolkigem Himmel (63% Bewölkung). Bis zum Mittag steigen die Temperaturen auf etwa 25 Grad, begleitet von mäßiger Bewölkung. Der Wind bleibt mit 9 km/h aus nordwestlicher Richtung schwach.

Westösterreich und Zentralraum: Auch im Rest des Landes setzt sich das freundliche Wetter durch. Die Temperaturen liegen etwas unter denen im Osten, bleiben aber durchweg angenehm sommerlich.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der morgige Sonntag, 1. Juni, verspricht noch wärmer zu werden! In Wien werden Höchstwerte von bis zu 30 Grad erwartet, bei weiterhin geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit. Besonders im Osten des Landes könnte es sogar bis zu 32 Grad heiß werden – ein echter Hitzeknall zum Monatsbeginn. Die Bewölkung bleibt moderat, sodass uns ein weiterer sonniger Tag bevorsteht.

KOSMO-Wettertipp

Bei den heutigen sommerlichen Temperaturen empfehlen wir einen Besuch an den Wiener Gewässern! Ob Alte Donau, Donauinsel oder eines der zahlreichen Freibäder – nutzen Sie das perfekte Wetter für eine Abkühlung im Freien. Denken Sie aber trotz der noch nicht extremen Hitze an ausreichend Sonnenschutz und Flüssigkeitszufuhr, besonders wenn Sie längere Zeit im Freien verbringen. Die UV-Strahlung ist bereits intensiv, auch wenn die Temperaturen noch angenehm erscheinen. Ein perfekter Tag für alle Outdoor-Aktivitäten in und um Wien!