Spotify: So kann man die Preiserhöhung umgehen

Spotify dreht an der Preisschraube: Alle Abos werden bis zu 22 Prozent teurer. Doch für Bestandskunden gibt es einen Ausweg – allerdings mit Einschränkungen.

Der Musikstreaming-Anbieter Spotify hat seine Abonnenten über eine anstehende Preisanpassung informiert. Die Erhöhung gilt für sämtliche Tarifmodelle und tritt für Neukunden umgehend in Kraft, während bestehende Nutzer ab November mit den höheren Kosten rechnen müssen. Wer den aktualisierten Nutzungsbedingungen nicht bis zum 14. Oktober zustimmt, dessen Premium-Abonnement wird automatisch in die werbeunterstützte Gratisversion umgewandelt.

Die Preisanpassung fällt erheblich aus und bewegt sich zwischen 17 und 22 Prozent. Im Detail steigen die monatlichen Gebühren wie folgt: Das Standard-Premium-Abo verteuert sich von 10,99 Euro auf 12,99 Euro (plus 18 Prozent), das Duo-Paket kostet künftig 17,99 Euro statt 14,99 Euro (plus 20 Prozent), der Family-Tarif erhöht sich von 17,99 Euro auf 21,99 Euro (plus 22 Prozent) und Studierende zahlen künftig 6,99 Euro anstelle von 5,99 Euro (plus 17 Prozent).

Mit den neuen Preisen positioniert sich Spotify als einer der teuersten Musikstreaming-Anbieter am Markt. Während Apple Music und Amazon Music ihre Einzelabos weiterhin für 10,99 Euro anbieten, verlangt Spotify künftig 12,99 Euro. Die Preiserhöhung begründet das Unternehmen mit Investitionen in technische Weiterentwicklung, neuen Features und dem Ausbau des Angebots, um die langfristige wirtschaftliche Stabilität zu sichern und das Hörerlebnis zu verbessern.

⇢ Streaming-Schock: Spotify stellt Kunden vor knallhartes Ultimatum



Spotify Basic Alternative

Für Bestandskunden bietet sich allerdings eine Alternative zur Preiserhöhung. Spotify hat eine neue Tarifoption namens „Spotify Basic“ eingeführt, die es ermöglicht, bei den bisherigen Preisen zu bleiben. Diese Option kommt jedoch mit zwei Einschränkungen: Die sonst im Abo enthaltenen Hörbuchminuten entfallen vollständig, und Studierende können von dieser Alternative nicht Gebrauch machen.

Umstellungsdetails

Die Umstellung auf Spotify Basic ist für die Tarife Premium, Duo und Family über die Kontoeinstellungen möglich, kann jedoch nur einmal vorgenommen werden. Wer nach einer Kündigung des Basic-Tarifs später wieder zu Spotify zurückkehren möchte, muss die regulären, teureren Abonnements wählen. Bei Duo- und Family-Abonnements ist zu beachten, dass ausschließlich der Hauptkontoinhaber berechtigt ist, den Basic-Tarif für alle Mitnutzer zu aktivieren.

Bestandskunden, die den neuen Preisen nicht zustimmen, werden nach Ablauf der Frist automatisch auf das kostenlose, werbefinanzierte Spotify Free umgestellt. Die Umstellung erfolgt nach einer Kündigungsfrist, wobei die neuen Preise für Bestandskunden erst drei Monate nach Zustimmung zu den aktualisierten Bedingungen wirksam werden.