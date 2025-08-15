Streaming-Schock: Spotify stellt Kunden vor knallhartes Ultimatum

Spotify erhöht nach zweijähriger Preisstabilität die Kosten für seine Abonnements. Seit Mitte August gelten für sämtliche Tarife höhere Preise. Während Neukunden bereits mit den aktualisierten Beträgen konfrontiert sind, haben Bestandskunden noch bis zum 14. Oktober Zeit, den neuen Konditionen zuzustimmen. Wer die Preisanpassung nicht akzeptiert, muss mit einer Kündigung durch den Streaming-Anbieter rechnen.

Bereits Anfang des Monats kursierten Meldungen, dass der Musik-Streamingdienst ab September in verschiedenen Weltregionen – darunter Europa, Asien und Lateinamerika – seine Preisstruktur anpassen werde. Nach etwa zwei Jahren ohne Tarifänderungen spüren deutsche Nutzer die Auswirkungen nun teilweise deutlich im Geldbeutel.

In zahlreichen Haushalten ist der Musikstreaming-Dienst mittlerweile fest etabliert. Die Plattform bietet vielfältige Möglichkeiten für Musikliebhaber – von personalisierten Playlists über Hörbücher bis hin zu den neuesten Alben favorisierter Künstler.

⇢ Spotify erhöht ab September seine Abo-Preise!



Neue Preisstruktur

Das Individual-Abo verteuert sich um zwei Euro auf monatlich 12,99 Euro. Beim Duo-Tarif steigt der Preis von 14,99 Euro auf 17,99 Euro pro Monat. Am stärksten betroffen ist das Family-Abo mit einer Erhöhung von 17,99 Euro auf 21,99 Euro monatlich. Studierende zahlen künftig 6,99 Euro statt bisher 5,99 Euro für ihr Abonnement.

Mit diesen Preisen wird Spotify zum teuersten Musikstreaming-Anbieter am deutschen Markt. Während Apple Music weiterhin 10,99 Euro für das Einzelabo verlangt und Amazon Music Unlimited bei 9,99 Euro bleibt, positioniert sich der schwedische Marktführer damit deutlich über der Konkurrenz.

Besonders auffällig: Die Konkurrenten bieten zusätzlich eine höhere Audioqualität. Sowohl Apple Music als auch Tidal streamen verlustfrei mit bis zu 24-Bit bei 192 kHz, während Spotify weiterhin im AAC-Format mit 256 kBit/s überträgt.

In einer Mitteilung an seine Kunden begründet Spotify die Preisanpassung mit der Notwendigkeit, „Produktangebote und Funktionen weiter kontinuierlich verbessern zu können“.

Allerdings werden nicht alle Nutzer gleichzeitig von der Änderung betroffen sein. Bestandskunden müssen der Preiserhöhung aktiv zustimmen – andernfalls wird das Abonnement zum nächsten Abrechnungszeitraum automatisch beendet. Spotify informiert die Nutzer per E-Mail über die neuen Konditionen.