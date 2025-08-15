Verstecktes Upgrade-System: Was Thermomix-Besitzer nicht wussten

Der neue Thermomix TM7 erobert bereits zahlreiche Küchen von Fans der beliebten Küchenmaschine. Viele Besitzer haben das neueste Modell vermutlich schon intensiv bei der Zubereitung verschiedenster Gerichte getestet. Das aktuelle Gerät präsentiert sich mit einem komplett überarbeiteten Design. Die auffällig flache Bauweise der Basiseinheit hat dabei einen revolutionären Hintergrund.

Beim Vergleich des TM7 mit seinen Vorgängerversionen fällt sofort auf: Die Grundeinheit wurde von der bisher typischen runden Form zu einem flachen Design umgestaltet. Für diese Veränderung gibt es einen durchdachten Grund, wie Thermomix dieser Redaktion in einem exklusiven Gespräch mitteilte.

Revolutionäres Design

Nicht nur die Farbgebung des TM7 sorgte kurz nach der offiziellen Vorstellung für Begeisterung unter den Thermomix-Kunden. Auch das flache Erscheinungsbild überraschte die monatelang spekulierende Fangemeinde positiv, wie Vorwerk in seiner Ankündigung selbst hervorhob. Das großzügige 10-Zoll-Multi-Touch-Display bildet die Grundlage für den vollständig neu konzipierten Mixtopf, der nicht nur in mattschwarz gehalten ist, sondern im Gegensatz zu früheren Modellen auch bei hohen Temperaturen problemlos angefasst werden kann.

Das 10-Zoll-Display verzichtet dabei erstmals vollständig auf einen Drehregler und erinnert in der Bedienung an moderne Smartphones – inklusive personalisierbarer Startseite. Die ergonomische Basis sorgt für 360-Grad-Zugänglichkeit und erleichtert damit das Handling in jeder Küchensituation.

Der neue Mixtopf ist mit einer isolierenden Hülle aus 30 % recyceltem Material ausgestattet, die einen verbesserten Hitzeschutz bietet. Diese Innovation sorgt nicht nur dafür, dass der Topf auch bei hohen Temperaturen sicher berührt werden kann, sondern hält Speisen auch länger warm. Vorwerk setzt damit einen klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Vorwerk scheint bei der Entwicklung an jedes Detail gedacht zu haben. Doch besonders hinter der flachen Basis verbirgt sich mehr, wie der Hersteller im Gespräch verriet.

Plattform-Konzept

Eine Unternehmenssprecherin wird deutlich und beschreibt „das neue flache Grundgerät“ des aktuellen Thermomix als „Innovation“. Diese Bauweise ermöglicht Nutzern nicht nur eine bequeme Bedienung von allen Seiten. Tatsächlich steckt dahinter ein umfassenderes Konzept, als Kunden bisher wussten.

„Der TM7 ist als ‚Plattform-Konzept‘ aufgebaut, was ermöglicht, Entwicklungen nach und nach in Form von Updates aufzuspielen und zukünftig auch potenzielle weitere Zubehörteile auf das Grundgerät zu setzen.“ Vorwerk plant damit, schrittweise nicht nur neue Funktionen einzuführen, sondern auch „potenzielle weitere Zubehörteile“ zu entwickeln.

Laut der Vorwerk-Sprecherin steht die Weiterentwicklung erst am Anfang.

Konkrete Zeitpläne für neue Funktionen oder Zubehörteile existieren allerdings noch nicht.