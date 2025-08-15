„Moskau bombardieren!“ – Trumps explosive Kriegsdrohungen aufgedeckt

Brisante Tonaufnahmen enthüllen Trumps drastische Kriegsdrohungen gegen Putin und Xi. Der Ex-Präsident prahlte mit angekündigten Bombardements auf Moskau und Peking.

CNN veröffentlichte Tonaufnahmen, in denen Donald Trump über seine außenpolitischen Drohgebärden gegenüber Wladimir Putin und Xi Jinping spricht. In den Aufzeichnungen, die aus dem aktuellen Wahlkampf 2024 stammen, behauptet der ehemalige US-Präsident, er habe Putin während seiner Amtszeit unmissverständlich gewarnt: „Wenn du in die Ukraine einmarschierst, werde ich Moskau in Grund und Boden bombardieren. Ich sage dir, ich habe keine andere Wahl.“

Die Authentizität der Tonaufnahmen wurde von mehreren internationalen Medien bestätigt. Die Mitschnitte stammen laut übereinstimmenden Berichten von privaten Fundraising-Events im US-Wahlkampf 2024. Trumps Team hat bislang eine Stellungnahme zur Echtheit der Aufnahmen verweigert.

Trump bekräftigt damit seine wiederholt geäußerte Position, dass die russische Invasion in der Ukraine unter seiner Führung nicht stattgefunden hätte. Allerdings räumt er in den Aufnahmen ein, dass Putin auf seine Drohung mit Skepsis reagierte und entgegnete: „Ich glaube dir nicht.“ Inwieweit eine solche Abschreckungsstrategie tatsächlich funktioniert hätte, bleibt daher fraglich.

Drohungen gegen China

Gegenüber Chinas Staatschef Xi Jinping habe Trump nach eigenen Angaben eine ähnliche Taktik verfolgt. Auch ihm drohte er demnach mit Bombardierungen – in diesem Fall Pekings – sollte China eine militärische Invasion Taiwans beginnen. „Er hielt mich für verrückt, aber wir hatten nie ein Problem“, erklärt Trump in der Aufzeichnung über seine Interaktion mit dem chinesischen Präsidenten.

Bemerkenswert ist, dass Trumps angebliche Drohung gegenüber China weiterhin relevant bleibt, da ein Konflikt um Taiwan bislang nicht eskaliert ist. In den Aufnahmen vertritt Trump die Auffassung, dass bereits eine geringe Glaubwürdigkeit solcher Drohungen – er spricht von 5 bis 10 Prozent – ausreiche, um potenzielle Kriegshandlungen zu verhindern.

Keine offiziellen Belege aus Amtszeit

Diplomatische oder offizielle Protokolle aus Trumps Amtszeit (2017-2021) belegen jedoch keine derartigen Drohungen gegenüber Putin oder Xi. Die in den Aufnahmen geschilderten Szenarien wurden erstmals im Rahmen des Wahlkampfs 2024 öffentlich gemacht. Medienberichte werten diese als nachträgliche Selbstdarstellung Trumps, da der russische Angriff auf die Ukraine erst nach seiner Präsidentschaft begann und es während seiner Amtszeit keine dokumentierten Gespräche mit vergleichbaren Inhalten gab.