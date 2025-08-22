Ein brisantes Dokument enthüllt: Bill Clinton bot Putin im Jahr 2000 die NATO-Mitgliedschaft an. Doch schon am nächsten Tag ruderte der US-Präsident zurück.

Als Bill Clinton im Jahr 2000 mit dem damals frisch ins Amt gekommenen russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentraf, versicherte er ihm, dass die NATO-Osterweiterung keineswegs als Bedrohung für Moskau gedacht sei. Der US-Präsident zeigte sich sogar offen für einen möglichen Beitritt Russlands zum westlichen Verteidigungsbündnis. Dies geht aus kürzlich freigegebenen Dokumenten der US-Regierung hervor, die von der Nichtregierungsorganisation National Security Archive (Forschungsarchiv) der George Washington University veröffentlicht wurden.

Die Aufzeichnungen stammen vom damaligen stellvertretenden US-Außenminister Strobe Talbott, der als Diplomat und Übersetzer mit fließenden Russischkenntnissen das Gespräch zwischen Putin und Clinton im Kreml im Juni 2000 dokumentierte. Die Authentizität der Dokumente wurde durch die offizielle Deklassifizierung in der Clinton Presidential Library bestätigt. „Von Beginn des NATO-Erweiterungsprozesses an war mir bewusst, dass dies für Russland problematisch sein könnte. Ich verstehe diese Empfindlichkeit und möchte klarstellen, dass die NATO-Erweiterung Russland in keiner Weise bedroht“, wird Clinton in den Dokumenten zitiert. Der US-Präsident warnte zudem, dass es eine verpasste Chance wäre, wenn „die Nachfolger sich ausschließlich aufeinander als Hauptbedrohung konzentrieren würden“, anstatt gemeinsam globale Herausforderungen zu bewältigen.

Clintons Sinneswandel

Interessanterweise zeigen die Aufzeichnungen auch, dass Clinton bereits am Folgetag „deutlich weniger offen in dieser Frage“ auftrat. Im August 2025 wurden weitere US-Dokumente freigegeben, die diesen diplomatischen Rückzieher detaillierter dokumentieren und belegen, wie schnell die amerikanische Position wechselte. Putin selbst erinnerte in einem Interview mit dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson im Februar 2024 daran, dass Russland Anfang der 2000er Jahre durchaus NATO-Mitglied hätte werden können – „wenn Washington echtes Interesse gezeigt hätte“. Diese Position hatte der russische Präsident bereits früher vertreten.

Im Februar 2022 behauptete er, gerade in seinem Gespräch mit Clinton auf eine „kalte“ Haltung gegenüber dieser Idee gestoßen zu sein. Die nun verfügbaren diplomatischen Quellen bestätigen übereinstimmend, dass Clintons Bereitschaft zur Prüfung einer russischen NATO-Mitgliedschaft bereits nach wenigen Stunden einer deutlich zurückhaltenderen Haltung wich – ein Wendepunkt, der möglicherweise den Verlauf der russisch-westlichen Beziehungen für die kommenden Jahrzehnte prägte.