Spritpreise in Kroatien sinken: Das ändert sich ab Dienstag

Kroatien senkt ab Dienstag die Spritpreise – gleichzeitig ändert die Regierung den bisherigen Preisrhythmus.

Autofahrer in Kroatien können sich ab Dienstag auf günstigere Kraftstoffpreise einstellen. Die kroatische Regierung hat die neuen Höchstpreise offiziell beschlossen und damit frühere Prognosen über mögliche Preissteigerungen bei Diesel überholt. Sowohl Benzin als auch Diesel und blauer Diesel werden günstiger.

Neue Kraftstoffpreise

Der Liter Eurosuper 95 kostet ab Dienstag 1,56 Euro und damit sechs Cent weniger als bisher. Der Preis für Eurodiesel sinkt um vier Cent auf 1,71 Euro pro Liter. Auch blauer Diesel wird günstiger: Hier fällt der Preis um drei Cent auf künftig 1,18 Euro pro Liter.

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Auch bei Flüssiggas gibt es Preisnachlässe. LPG beziehungsweise UNP für Tanks kostet künftig 1,20 Euro pro Kilogramm, während für Flaschengas maximal 1,78 Euro pro Kilogramm verlangt werden dürfen. Beide Preise sinken um jeweils acht Cent.

Regierung greift in Preisentwicklung ein

Noch wenige Tage zuvor hatten vorläufige Berechnungen auf eine andere Entwicklung hingedeutet. RTL Danas hatte unter Berufung auf inoffizielle Informationen einen Rückgang des Benzinpreises auf 1,60 Euro prognostiziert, gleichzeitig aber mit einem Anstieg des Dieselpreises gerechnet.

Durch die Entscheidung der kroatischen Regierung fallen die endgültigen Preise nun deutlich niedriger aus. Die staatliche Regulierung soll starke kurzfristige Preisschwankungen an den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten abfedern.

Preise künftig jede Woche neu

Gleichzeitig nimmt Kroatien eine wichtige Änderung bei der Berechnung der Kraftstoffpreise vor. Die regulierten Höchstpreise werden künftig nicht mehr alle 14 Tage, sondern grundsätzlich im Wochenrhythmus festgelegt. Für die Berechnung wird nun die Entwicklung während der jeweils vorhergehenden sieben Tage herangezogen.

Die ab Dienstag geltenden Preise werden daher zunächst für sieben Tage festgesetzt. Damit kann die Regierung künftig schneller auf Veränderungen der internationalen Kraftstoffpreise reagieren.

Die staatlichen Höchstpreise betreffen die regulierten Standardkraftstoffe. Bei Premiumkraftstoffen mit zusätzlichen Additiven können Tankstellen weiterhin abweichende Preise verlangen. Auch für Tankstellen an kroatischen Autobahnen gelten teilweise besondere Regelungen bei der Preisgestaltung.