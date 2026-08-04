Spur verliert sich bei Strasshof: Wo ist die 15-jährige Anja?

Seit Sonntagabend fehlt jede Spur von der 15-jährigen Anja – die Suche erstreckt sich bereits über zwei Bezirke.

Die 15-jährige Anja wird seit dem 2. August 2026 vermisst. Laut dem Verein „Österreich findet euch“ wurde sie zuletzt gegen 21 Uhr in Haslau an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Ein weiterer Hinweis deutet in den Bezirk Gänserndorf: Das Mobiltelefon des Mädchens soll am darauffolgenden Montag, dem 3. August, zuletzt in Strasshof an der Nordbahn geortet worden sein. Ob Anja sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich an diesem Ort befand, ist bislang ungeklärt.

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Signalement & Hinweise

Das Mädchen ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Weitere auffällige Merkmale sind dem veröffentlichten Vermisstenprofil nicht zu entnehmen.

Wer Anja seit Sonntagabend gesehen hat oder Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, unverzüglich die Polizei zu verständigen. Auch Beobachtungen, die auf den ersten Blick unerheblich erscheinen, könnten für die laufende Suche von Bedeutung sein.

Keine offizielle Aussendung

Zum Zeitpunkt der Recherche hatte die Landespolizeidirektion Niederösterreich keine öffentliche Aussendung zu dem Fall veröffentlicht. Die vorliegenden Informationen stützen sich auf das Vermisstenprofil sowie den Suchaufruf des Vereins „Österreich findet euch“.