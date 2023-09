Squid Game ist da: Die Reality-Show startet im November

Netflix hofft, mit „Squid Game: The Challenge“ das erfolgreiche Konzept der südkoreanischen Serie „Squid Game“ zu erweitern. Jedoch sorgt die kommende Reality-Show bereits vor ihrem Start am 22. November für heftige Debatten. Die teilnehmenden Kandidaten, die um den Hauptpreis von 4,56 Millionen Dollar kämpfen, geraten dabei in die Kritik, ebenso wie die Behauptung, das Spiel sei zugunsten von Social-Media-Influencern manipuliert worden.

Die südkoreanische Serie „Squid Game“ erwies sich 2021 als großer Hit für Netflix, worauf der Streaming-Gigant natürlich reagieren möchte. So plant Netflix schon für das kommende Jahr die Realitätsshow „Squid Game: The Challenge“, die an das Originalkonzept angelehnt ist. 456 Kandidaten werden dabei in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander antreten, die auf den Spielen innerhalb der Serie basieren. Der Gewinner wird mit einem Preis von 4,56 Millionen Dollar belohnt, während die Verlierer ungeschoren nach Hause geschickt werden.

Manipulationen nicht ausgeschlossen

Jedoch wirft das Format bereits zahlreiche Fragen auf und sorgt für Kontroversen. Die Zuschauer sind verwirrt und sehen Parallelen zu Situationen, die schon zuvor kritisiert wurden, wie zum Beispiel beim YouTube-Video von Mr. Beast. Berichten zufolge mussten die Teilnehmer bei den Dreharbeiten in Großbritannien Spiele bei Minusgraden absolvieren. Zudem wird behauptet, dass einige von ihnen während der kalten Drehs verletzt wurden und Netflix hierbei lediglich auf „angemessene Sicherheitsverfahren“ verwies.

Die Kontroverse um „Squid Game: The Challenge“ reicht jedoch noch weiter. Es kursieren Gerüchte, dass das Spiel zugunsten von TikTok und Instagram Influencern manipuliert worden sein könnte. Einige Teilnehmer, die für ihre Teilnahme angeblich nicht entlohnt wurden, sollen von Erschöpfung und Kälte ohnmächtig geworden sein. Diese Vorfälle sowie die allgemeine Kritik werfen ein Schattenlicht auf die ansonsten hochgelobte Serie und ihr Spin-off.

Trotz dieser Kontroversen geht Netflix mit „Squid Game: The Challenge“ voran. Die Show startet am 22. November.