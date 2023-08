Was bedeutet „POV“ auf TikTok und Instagram?

In der heutigen digitalen Welt stoßen wir oft auf das Kürzel „POV“, besonders auf Plattformen wie Instagram und TikTok. Aber was bedeutet „POV“ eigentlich und woher kommt es?

Wer regelmäßig auf Instagram oder TikTok unterwegs ist, stolpert unweigerlich über das Kürzel „POV“. Doch nur wenige wissen, was sich wirklich hinter der Abkürzung verbirgt. Ursprünglich steht „POV“ für „Point of View“, was auf Deutsch als „Perspektive“ oder „Blickwinkel“ übersetzt wird. Die Verwendung dieses Begriffs in Social-Media-Posts reicht von der geteilten persönlichen Perspektive bis hin zu ironischen Darstellungen des Alltags aus der Sicht eines Haustieres.

klassischen Filmtheorie

Der Begriff „POV“ ist allerdings nicht auf Social Media entstanden, sondern stammt aus der klassischen Filmtheorie. Dort wird der „Point of View“-Shot verwendet, um Geschichten aus der Perspektive der erzählenden Person zu erzählen, ohne eine Trennung zwischen Figur und Handlung vorzunehmen. Im Deutschen ist dieser Kamerastil als „subjektive Kamera“ bekannt.