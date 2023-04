Srpska Open versteigert Tennis-Requisiten für guten Zweck

In den letzten zehn Tagen hat das „Srpska Open“ Tennisturnier die Welt in seinen Bann gezogen. Neben den Leistungen der jungen Athleten und Athletinnen auf dem Platz hat das Ereignis auch eine humanitäre Seite offenbart und das große Herz von Banja Luka gezeigt.



Um Geld für die Behandlung von Darija Karanovic zu sammeln, die sich aufgrund einer Krebserkrankung in einer schwierigen Lage befindet, haben die Spieler Ausrüstungsgegenstände namhafter Weltstars gesammelt und versteigert.

Auf der Auktion wurden zahlreiche Gegenstände, darunter das Siegertrikot von Dusan Lajovic mit Unterschrift sowie der Schläger des Doppelmeisters Michael Venus, angeboten. Andrei Rubljow, der nicht nur Fans und Journalisten, sondern auch das Publikum in Banja Luka mit seinem Verhalten begeisterte, zeigte sich auch als großherziger Mensch und unterschrieb sowohl das weiße Trikot als auch die blaue Kappe.

Zudem wurden auf der Auktion auch Bälle angeboten, die der beste Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic, signiert hatte.

Jeder, der helfen möchte, kann dies tun, indem er die Nummer 1414 anruft und einen Euro spendet. Auch ein Bankkonto steht für Geldspenden zur Verfügung

Einzahlungen aus Bosnien und Herzegowina: 571-000-01024233-39

Einzahlungen außerhalb von Bosnien und Herzegowina: Darija Karanovic, Carigradska 20, 78.000 Banjaluka

IBAN: BA395710038505179239. SWIFT: KOBBBA22.