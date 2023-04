Wieso haben Damenunterhosen eine Schleife?

Dieses scheinbar unauffällige Detail hat eine lange Tradition und diente der Unterwäsche von Frauen viele Jahrzehnte als nützliches Hilfsmittel.



Die Ursache dafür findet sich in einer Zeit, als Materialien wie elastische Stoffe noch nicht so weit verbreitet waren und Unterwäsche an ihrem Platz mit einem kleinen Band gesichert wurde, das durch Löcher am oberen Rand der Höschen gezogen wurde.

„Die Schleife an der Vorderseite erinnert uns daran, wo das Band befestigt werden muss, und natürlich ist es der einfachste Ort dafür“, wie eine Nutzerin auf Reddit erläutert, wo das Thema hohe Popularität genießt.

Folglich war die Schleife historisch betrachtet dazu bestimmt, zu verhindern, dass unsere Höschen hinunterrutschen! Aber das süße Detail in Damenhöschen hat noch einen weiteren praktischen Nutzen.



Frauen mussten vor der Entdeckung des Stroms früh aufstehen und sich im Dunkeln oder bei Kerzenlicht anziehen. Die Schleife half ihnen dabei, die Vorder- und Rückseite der Unterwäsche auseinanderzuhalten und somit die Orientierung im Wirrwarr der Dunkelheit nicht zu verlieren.