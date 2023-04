Textil-Discounter Primark schließt Filialen!

Primark plant für das Jahr 2023 eine Schließung von mehr Filialen als ursprünglich geplant. Bisher wurden in Deutschland bereits zwei Standorte des Textil-Discounters geschlossen und vier weitere sollen in naher Zukunft folgen. Zusätzlich wird in anderen Filialen Einsparungen vorgenommen, um die Geschäftsentwicklung zu verbessern.

Primark hat in schnellem Tempo gehandelt und bereits am 25. Oktober 2022 die Filiale im Einkaufszentrum Loop5 in Weiterstadt geschlossen. Weder der Betriebsrat noch die Beschäftigten wurden ausreichend im Voraus über die Schließung informiert. Der Mietvertrag im Einkaufszentrum wäre bis zum 31. Januar 2023 gelaufen und sollte nicht verlängert werden.

Ähnlich schnell erfolgte auch die Schließung der Filiale in Berlin, noch bevor sie eigentlich geplant war. Am 25. März 2023 war die Filiale geschlossen. Primark hatte zuvor mitgeteilt, dass das Mietverhältnis ab dem 30. April nicht verlängert wird.

Einzelhandelskrise

Die Einzelhandelskrise in Deutschland trifft auch den Textil-Discounter Primark hart. Neben den bereits erfolgten Schließungen von Filialen sind weitere Maßnahmen geplant, um der schwierigen Situation entgegenzuwirken.

Nach Informationen des Fachportals Textilwirtschaft plant Primark, bald vier seiner größten Filialen in Deutschland zu schließen. Betroffen sind die Standorte Gelsenkirchen, Kaiserslautern, Krefeld und Frankfurt (NordWestZentrum). Laut Textilwirtschaft sind etwa 420 Beschäftigte von den Schließungen betroffen. Primark bemüht sich jedoch um Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern, um die Filialschließungen schnellstmöglich umzusetzen und die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

keine konkreten Maßnahmen

Bereits Ende Dezember kündigte Primark auf RTL-Anfrage Maßnahmen an: „Im Zuge dessen planen wir unsere Verkaufsflächen in Deutschland zu optimieren sowie unser deutsches Store-Netzwerk zu überprüfen. Es ist Primarks Ziel, das Deutschlandgeschäft wieder langfristig profitabel zu machen.“

In Österreich werden keine Filialschließungen vorgenommen.